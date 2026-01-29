Panamá/La corrupción se ha consolidado como un problema estructural en Panamá y es hoy la principal preocupación de la ciudadanía. Así lo revela una encuesta nacional presentada por el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (Cieps), cuyos resultados fueron analizados por el politólogo e investigador Harry Brown durante una entrevista.

Ante la pregunta de la periodista sobre por qué se habla de la corrupción como un problema estructural, Brown explicó que el principal valor de la encuesta radica en su carácter longitudinal.