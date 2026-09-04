Frenan intención del Ministerio Público de aprehender apartamento de Carrizo
Durante la audiencia, el Ministerio Público argumentó que el inmueble guardaba relación con la investigación, debido a que algunos de los últimos pagos relacionados con la propiedad se realizaron entre agosto y septiembre de 2019, cuando Carrizo ya ejercía como servidor público.
Una jueza de garantías declaró ilegal la medida de aprehensión solicitada por el Ministerio Público sobre el apartamento donde reside el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, quien mantiene una medida cautelar de arresto domiciliario dentro de una investigación por el presunto delito de enriquecimiento injustificado.