El Gobierno informó sobre señales de recuperación económica en el país, destacando la reactivación de la actividad bananera en Bocas del Toro, que ha permitido retomar la producción, estabilizar el empleo y recuperar la participación en las exportaciones. Asimismo, se resaltaron los avances del programa Mi Primer Empleo, que ha facilitado la inserción laboral de cientos de jóvenes, evidenciando una tendencia positiva en la generación de oportunidades y fortalecimiento del mercado laboral.