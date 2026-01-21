Panamá/Tras reanudarse la audiencia en su quinto día, la fiscal Ruth Morcillo, a eso de las 9:11 a.m., solicitó la realización de una audiencia reservada para un acuerdo de pena. Ante esta solicitud, la jueza Baloisa Marquínez avaló un receso para evaluar el acuerdo en una audiencia bajo reserva, en la que se pidió a todos los demás abogados abandonar la sala.

Fuentes judiciales vinculadas al proceso confirmaron a este medio que se trata de Riccardo Francolini, con quien la Fiscalía pactó un acuerdo de pena de 30 meses de prisión, validado por la jueza Marquínez. Sería el tercero que se presenta durante el desarrollo del juicio, iniciado el pasado 12 de enero. En total, desde que se inició la investigación en 2014 y contando los últimos, suman 23 acuerdos de pena. Deberá devolver $1.9 millones en un término de seis meses.