Panamá/Tras 17 meses de operación continua, la tuneladora Panamá culminó su primera fase de excavación del túnel de la Metro de Panamá – Línea 3, luego de avanzar 3.1 kilómetros, instalar 1,560 anillos de concreto y remover más de 800,000 metros cúbicos de material del tramo soterrado de esta obra estratégica hacia Panamá Oeste.

La salida de la tuneladora se produjo en el pozo de Balboa, tras iniciar su recorrido el 18 de septiembre de 2024 en el complejo industrial de Farfán. El acto fue encabezado por el presidente José Raúl Mulino, quien dio la orden al equipo técnico que opera la máquina y destacó el avance alcanzado.