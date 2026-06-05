Moradores de Las Minas en Herrera exigen la construcción de un nuevo centro de salud

Denuncian deterioro y fallas eléctricas en el centro de salud de Las Minas
05 de junio 2026 - 13:16

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