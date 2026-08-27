Luis Enrique Saldaña Guerra, obispo de la Diócesis de David, expresó preocupación por los homicidios y femicidios que se registran en Panamá y advirtió que la delincuencia también afecta a la provincia de Chiriquí.

El religioso hizo un llamado a las autoridades a fortalecer las políticas de seguridad y a adoptar medidas firmes para hacer frente a la delincuencia, pero también consideró necesario trabajar en la prevención y en la búsqueda de oportunidades para los jóvenes.