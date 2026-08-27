Entre los diagnósticos registrados este año figuran dos adolescentes, mientras que el grupo de edad más afectado se concentra entre los 20 y 40 años.

La provincia de Colón registra 36 nuevos casos de VIH en lo que va de 2026, de acuerdo con estadísticas del Ministerio de Salud (Minsa). La cifra se acerca a los 43 casos reportados durante todo el año 2025, lo que mantiene la preocupación de las autoridades sanitarias ante la persistencia de nuevas infecciones.