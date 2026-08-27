Detectan 36 casos de VIH durante el 2026 en Colón
Entre los diagnósticos registrados este año figuran dos adolescentes, mientras que el grupo de edad más afectado se concentra entre los 20 y 40 años.
La provincia de Colón registra 36 nuevos casos de VIH en lo que va de 2026, de acuerdo con estadísticas del Ministerio de Salud (Minsa). La cifra se acerca a los 43 casos reportados durante todo el año 2025, lo que mantiene la preocupación de las autoridades sanitarias ante la persistencia de nuevas infecciones.