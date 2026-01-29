Azuero/En medio de la crisis del agua que afecta a la región de Azuero, el gobernador de Herrera, Elías Corro, aseguró que los proyectos de desinfección de las plantas potabilizadoras y del río La Villa avanzan a buen ritmo, marcando un paso clave hacia la recuperación del suministro.

El gobernador explicó que los trabajos se están desarrollando de manera paralela y confirmó que el río La Villa ya está saneado, por lo que su agua ya está llegando a las plantas potabilizadoras Roberto Reina y Rufina Alfaro.