Gareth Bale está listo para la final de la 'Champions'

Bale "está listo, está con nosotros, con una ilusión tremenda, juega en su casa", afirmó Zidane en una rueda de prensa, en referencia a la ciudad natal del galés que acogerá la final.

Bale completó la pasada semana los entrenamientos con el club blanco con lo que confirmó su recuperación tras la lesión muscular en la pierna izquierda que sufrió el pasado 23 de abril en el clásico liguero contra el Barcelona (derrota 3-2).

"Estamos contentos que Gareth está con nosotros, estoy contento de verlo recuperado y vamos a preparar el partido todos juntos como siempre", añadió el técnico blanco, quien, sin embargo, prefirió no entrar demasiado en el debate abierto en España sobre si debe jugar Bale o Francisco Alarcón 'Isco'.

"Un entrenador sabe dónde va a cuatro días del partido, pero no voy a decir nada", respondió el técnico blanco, quien consideró "normal que haya este debate porque son los dos muy importantes, son muy buenos los dos, cada uno puede opinar, pero a mí no me va a condicionar. Sabemos lo que queremos hacer y lo vamos a preparar".

Zidane recordó que "además jugaron juntos 16 partidos, pueden jugar también juntos".

"Lo importante es que llegan a este tramo final de la temporada muy bien, Gareth un poco menos porque ha tenido menos minutos, pero está bien recuperado de su lesión e 'Isco' sabemos el jugador que es, lo ha demostrado durante la temporada y para nosotros lo más importante es tener a los jugadores en plena forma", concluyó.