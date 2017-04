Mujer señalada por no tener cáncer asegura que ella fue 'estafada' por un médico

En un comunicado emitido por el ION, se puso en conocimiento que “Milagros Yarisbeth Lay Navarro”, no se encuentra registrada en nuestros archivos así como tampoco ha recibido atención médica en ninguno de nuestros servicios”.

De igual forma, el ION advirtió “que las copias de los documentos que circulan públicamente en los que aparece Milagros Lay como paciente, no corresponden a los modelos ni se ajustan a las numeraciones ni fechas de los documentos que se utilizan; además, la información en ellos expresada no corresponde a términos médicos apropiados y la funcionaria cuyo nombre aparece en la firma, no labora en el Instituto Oncológico Nacional”, señala el comunicado.

TVN-2.com, conversó con Milagros Lay, quien señaló sentirse “angustiada”, ya que “no se está escondiendo, ni ocultando nada”, porque ha sido “víctima de una estafa” por parte de un supuesto médico llamado Iván medina Fernández, quien le diagnosticó hace 1 año cáncer de mama.

Lay de 36 años, dice que le “entregó al médico Iván Medina la suma de más de 5 mil dólares para sus tratamientos y que él se había encargado de hacer el filtro para su ingreso en el ION y le colocaba en una sala aparte del resto de los pacientes, el tratamiento para su enfermedad”.

Este inédito suceso, ha causado gran conmoción entre grandes personalidades y medios de comunicación, quienes en diversas ocasiones, sin imaginar a donde irían a parar los recursos, apoyaron su causa.

Para la reconocida artista panameña y presentadora de TV, Ingrid De Icaza, esta situación la ha dejado con una enorme tristeza porque apoyó en todo momento a Milagros y su familia, porque ha visto como personas muy allegadas a ella, han sufrido e incluso partido de la vida terrenal a causa de su lucha contra el cáncer.

Para De Icaza, su sorpresa ha sido ver como todo el apoyo que se le brindó a esta mujer panameña, ha sido mal utilizado tratando con “indiferencia hacia los pacientes que realmente sufren la enfermedad y que combaten diariamente por vencerla”.

Milagros, también era voluntaria de Fundacáncer, ganándose poco a poco el cariño y aprecio de quienes llegaron a conocerle. Hoy esta fundación, comunicó que ya no forma parte del cuerpo de voluntariado en pro de los enfermos con cáncer.

“Fundacáncer trabaja desde hace casi dos décadas en permanente coordinación con el Instituto Oncológico Nacional – ION, en la identificación y ejecución de proyectos y programas que mejoran la calidad de atención y de vida para todos los pacientes de cáncer del país.

Durante este tiempo, se ha beneficiado a pacientes mediante apoyo directo en medicinas, suplementos alimenticios, artículos de aseo personal, prótesis, e inclusive orientación psicológica para los hijos de pacientes (…). Por esta razón, y en completo respaldo al comunicado emitido por el Instituto Oncológico Nacional, hemos dado por terminado toda relación con la Señora Lay Navarro.

Lamentamos profundamente el actuar de la Señora Lay Navarro, recordando a la población que es un caso aislado, que no debe desmotivar la labor del voluntariado ni de la cooperación con los pacientes con cáncer, especialmente los más necesitados”.

Este es el primer caso que sale a la luz pública, por lo que se iniciarán las investigaciones para deslindar responsabilidades.