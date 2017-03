Panameños inconformes con la seguridad, según encuesta

La muestra de personas tomada para la realización de la encuesta, refleja que el 33% considera que la inseguridad es el problema “ más grave que enfrenta el país”.

Este resultado representa un incremento de 3 puntos porcentuales en comparación a la última encuesta, donde el 30% consideró que la seguridad era el problema más grave.

En segundo lugar, con 12% se ubicó el desempleo, mientras que la corrupción en general, ocupa el tercer lugar, con un 10%.

Por otra parte,el 56% de los panameños encuestados cree que el nivel de seguridad se mantendrá igual en lo que resta de la administración de Juan Carlos Varela.

Un 24% cree que el nivel de seguridad va a empeorar, mientras que solo un 18% ha sido optimista y creen que la seguridad va a mejorar. Un 2% no sabía o no respondió.

En cuanto al servicio de transporte público, el 61% respondió que se va a mantener igual, el 20% dijo que mejorará y 16% considera que va a empeorar.

Referente al mismo tema del transporte, 3 de cada 5 panameños que residen en la ciudad de Panamá opinó que el servicio del Metrobús no se está cumpliendo.

En porcentaje, el 57% de panameños que respondieron a la encuesta de Dichter & Neira, dijo que no se está cumpliendo, mientras que el 39% cree que si se está cumpliendo. Un 4% no respondió o no sabe.