Varias comunidades de La Chorrera estarán sin agua este miércoles 1 de febrero

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó mediante nota de prensa que este miércoles 1 de febrero varias comunidades en La Chorrera no contarán con el suministro de agua potable debido a trabajos en la planta potabilizadora La Mendoza.

Las comunidades que no contarán con agua potable desde las 3:45 am hasta las 6:45 am son: La Chorrera cabecera, La Pesa, La Mitra, Playa Leona, Tulihueca, Puerto Caimito, Barriada La Milagrosa, San Antonio, Calle Leopoldo Castillo, Avenida Libertador, Avenida Las Américas, El Trapichito, El Coco y corregimientos de Juan Demóstenes Arosemena y Vista Alegre en Arraiján.

De acuerdo al Idaan, esta suspensión del suministro se debe a que personal de Gas Natural Fenosa realizará trabajos de mantenimiento en la red eléctrica, por lo que es necesario detener el funcionamiento de la misma en el horario indicado.

El Idaan pide a la población afectada tomar las medidas de precaución para evitar desabastecimiento.