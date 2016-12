Duboy justifica la millonaria remodelación del Parque Omar

Relacionados Millonario proyecto para remodelar el Parque Omar genera duras críticas

El funcionario explicó que la decisión de remodelar el parque surgió luego de escuchar, por dos años seguidos, las quejas y recomendaciones de los usuarios.

Agregó que fue fue por ello que este año [2016] se empezó a trabajar en un proyecto de recopilación de información y el pasado mes de octubre se hizo una consulta ciudadana para escuchar lo que tenían que decir los residentes del área.

Detalló que el Parque Omar tiene 55 hectáreas, 550 mil metros cuadrados y el 75% está compuesto de áreas verdes, pero también está compuesto por infraestructuras y áreas de asfalto que han ido sufrido un desgaste, debido al uso que se le da.

Las inversiones que se han hecho en los últimos 15 años por los últimos Gobiernos han sido inversiones muy cosméticas”, destacó Duboy en Noticias AM.

Con estas declaraciones el secretario de Metas de la Presidencia, sale al paso de las críticas que ha recibido el proyecto por su costo de 35 millones de dólares.

Tras los duros cuestionamientos, ahora el Gobierno informa que el costo de la obra "no está escrito en piedra".

Duboy asegura que el monto de $35.7 millones de dólares que se ha anunciado, es un precio de referencia, que se obtuvo en base a 35 aspectos y asegura que solo en el equipamiento de las canchas deportivas, se podrían invertir entre 6 y 7 millones de dólares.

Por otra parte, la energía, seguridad y paisajismo, donde se podrían invertir 2 o 3 millones de dólares más.

También analizan la construcción de un mayor número de estacionamientos, ya que en la actualidad hay solo 300 y quieren que haya un total de 600.

El precio puede ser mucho menos, al final los consorcios que participan en la competencia, son los que deberán presentar el mejor diseño para el parque”, Carlos Duboy.

Duboy destaca que la población ha manifestado dos preocupaciones legítimas, el precio, donde se están realizando las conversaciones y si se hacen las evaluaciones de si es necesario mantener la misma huella verde, sin cortar árboles, pero resalta que se quiere mejorar el paisaje y dotar de mejor tecnología el sistema de iluminación.

Con la polémica de la administración, Duboy dijo que el presidente Juan Carlos Varela ha manifestado que tendría problema en crear un patronato que se haga cargo del sitio.

Después de Navidad se seguirán haciendo reuniones para ir ajustando el precio y en el mes de enero se hará un recorrido por los terrenos del Parque Omar y posteriormente para presentar los cambios y adecuaciones al pliego.

La entrega de propuestas se hará en el mes de febrero.

Encuesta de Dichter & Neira

Sobre el resultado de la encuesta de Dichter & Neira donde el Presidente Juan Carlos Varela, no salió muy bien, Duboy asegura que se han tenido grandes retos para cumplir con los proyectos, pero no se ve plasmado en el “top of mind” de la gente porque les hace falta una estrategia de comunicación mucho más efectiva.

En cuanto a los cuestionamientos sobre el manejo del Gobierno en el tema del agua potable, educación y obras públicas, asegura que se está trabajando en cambios importantes, pero aclaró que es el el presidente Varela quien debe decidir si cambia a los funcionarios o no.