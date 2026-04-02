Macron visitará el Vaticano 9 y 10 de abril para reunirse con el papa

Macron viajará al Vaticano unos días después de las fiestas de Pascua, que León XIV celebrará por primera vez como papa.

Emmanuel Macron viajará los días 9 y 10 de abril al Vaticano, donde se reunirá por primera vez con el papa León XIV, anunció este miércoles la presidencia francesa.

El jefe de Estado, acompañado por su esposa Brigitte, abordará, entre otros temas, "los desafíos que plantea la actualidad internacional", subrayó la presidencia francesa.

"Será la ocasión de saludar el papel esencial de la Santa Sede y el compromiso personal del Santo Padre en favor de la paz, el diálogo y la solidaridad entre los pueblos, así como de dar testimonio de la voluntad de Francia de trabajar de concierto con la Santa Sede en esta perspectiva", añadió.

Macron viajará al Vaticano unos días después de las fiestas de Pascua, que León XIV celebrará por primera vez como papa.

El año pasado, la Semana Santa fue une las últimas apariciones públicas del papa Francisco, fallecido un día después de Pascua.

Este año la celebración está marcada por el conflicto en Oriente Medio, que afecta a los cristianos de toda la región.

Además de la audiencia con el papa peruanoestadounidense, Macron se reunirá también con miembros de Sant'Egidio, comunidad católica que ejerce como canal diplomático informal de la Santa Sede, en presencia del fundador Andrea Riccardi, indicó la presidencia francesa.