Tras muerte de infante en guardería ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir estos centros?

Explicó que es obligatorio que las guarderías utilicen el currículo de 0 a 3 años del Ministerio de Educación (Meduca), deben contar con la certificación sanitaria correcta y las manipuladoras de alimentos deben tener los carnés de salud correspondientes.

Además deben poseer los certificados que emite el Ministerio de Salud, el Cuerpo de Bomberos de Panamá y el Sistema Nacional de Protección Civil, que garantizan que el infante esté libre de peligros en temas de infraestructura y sanidad.

Por otra parte, Terrientes aclaró que los padres de familia que tengan que dejar a sus hijos en un Caipi, deben poder ver todas y cada una de las áreas que del centro, para cerciorarse de que sus hijos van a estar seguros.

En Panamá existen 104 Caipi del Mides y 530 que son particulares, que son inspeccionados dos veces al año, que es el mínimo que se exige por la ley.

Dentro de los 530 centros privados, solo 200 están debidamente legalizados y el resto no lo están, pero la funcionaria aclaró que esto no quiere decir que no cumplan con los requisitos, sino que antes no se les exigía contar con la resolución de apertura.

En las inspecciones que se hacen por parte de las autoridades, la principal irregularidad que se encuentra tiene que ver con el tema de las infraestructuras y de la zonificación.

Las denuncias relacionadas a los Caipi, se pueden presentar al número 500-6075 o al 311, donde las autoridades hacen las supervisiones entre uno o dos días después de recibir las denuncias y de encontrar una irregularidad, solicitan la intervención del Ministerio Público, para cancelar el permiso de operación.

El pasado miércoles 22 de marzo, se reportó la muerte de un menor de solo 6 meses, en un Caipi ubicado en el Distrito de La Chorrera y que es investigado por las autoridades quienes deberán determinar la causa de la muerte del infante.

La funcionaria del Mides detalló que en la inspección que se hizo, se verificó que el centro cumple con los requisitos básicos y estaba en proceso de legalización.