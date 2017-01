Cisterna con combustible se accidentó en la vía hacia Volcán

El vehículo quedó dentro de una cuneta por lo que el combustible empezó a salirse por la tapa.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Bugaba llegó al lugar para remover el diésel derramado en la cuneta.

En estos momentos se procede al trasiego del combustible a otro camion. Personal @BugabaBomberos se mantiene en el lugar. pic.twitter.com/mIfDXnpISD — Bomberos De Panamá (@BCBRP) 5 de enero de 2017

Además, la empresa se encargó de realizar el trasiego del combustible a otro camión cisterna.

Los bomberos informaron que la situación está controlada.

El pasado martes 3 de enero, un camión cargado de combustible se accidentó en Las Lajas de Chame a las 3:25 a.m. y no fue hasta pasadas las 11:00 a.m. que fue retirado de la vía Panamericana y restablecido el tráfico en el área.