Desmienten arresto de Señorita Panamá 2016

Relacionados La francesa Iris Mittenaere devuelve a Europa la corona de Miss Universo

La información apareció en la página digital metro-uk.com y especificaba que Drennan había sido arrestada con 20 kilogramos de cocaína, ocultas en dos bolsas de café, dentro de sus maletas.

“Eso es una página de bromas, ni siquiera es una página de noticias”, dijo Rodríguez a TVN-2.com.

Incluso posteó en sus redes sociales “Yo aquí preguntándome: ¿Qué gana una persona con inventar que a nuestra actual Señorita Panamá la detuvieron en Londres ayer? Si con sólo meterse a su intagram la ven en Panamá cenando en Ocho y Medio. Es tan comprobable que se trata de una broma que me parece poco inteligente no sólo el que la hizo, si no el que la comparte”.

Yo aquí preguntándome: ¿Que gana una persona con inventar que a nuestra actual Señorita Panamá la detuvieron en... https://t.co/bYIBVxgHwn — César Anel Rodríguez (@CesarAnel) 12 de febrero de 2017

La falsa información ofrecía detalles de la inspección por parte de Aduanas del país Europeo, el valor de la droga [3 millones de dólares] y otros datos erróneos.

Agregó el director de la Organización Señorita Panamá, que la misma información ha sido utilizada con diferentes personas, incluso representantes de belleza de otros países.

Keity Drennan representó a Panamá el pasado 30 de enero en el concurso Miss Universo, celebrado en Manila, Filipinas, donde clasificó al grupo de las 13 semifinalistas.