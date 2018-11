¿Cuánto ha aumentado la planilla estatal?

Esta mañana en Noticias AM, el expresidente Martín Torrijos expresó su disconformidad con algunas políticas económicas de la actual administración. Esto fue lo que dijo:

“Ya no hablemos de responsables, porque obviamente no lo son. Pero encima, cambian una ley que no es lo suficientemente amplia para cubrir lo que se están gastando porque nunca hicieron un plan de contención de gastos y durante este periodo aumentó la planilla 10%".

Vamos a chequearlo

En julio de 2014, la planilla del sector público contaba con 206,502 funcionarios, tanto permanentes como eventuales. Para junio de 2018, esta había aumentado a 234,205 empleados, lo cual representa un crecimiento de 13.4% en la planilla estatal durante los primeros 4 años de gobierno.

En comparación, durante el gobierno de Martín Torrijos la planilla estatal aumentó en un 6% y durante la administración Martinelli el incremento fue de 21.4%.

Conclusión

Es cierto que la planilla del sector público ha aumentado en más de un 10% durante la actual administración. Por ende, la afirmación del expresidente Torrijos SÍ PASA el chequeo.