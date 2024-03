Alisson Staff recuerda su paso por Canta Conmigo

Ciudad de Panamá/Su paso por Canta Conmigo le dejó enseñanzas y personas muy especiales. Considera que la vida la puso en el camino correcto, ya que hoy sigue siendo artista, es lo que más le gusta. Alisson Staff aún es recordada por su potente voz, era tan fuerte que en cada gala te deja la "piel de gallina".

Ahora es toda una mujer, madura tanto emocionalmente como musicalmente hablando, y recuerda ese tercer lugar ahora que casi empieza este gran megaproyecto que un día le dio esa gran oportunidad de su vida.

¿Cómo fue tu reacción al ganar Canta Conmigo en tu generación?

Fue algo que marcó mi vida porque amaba la música desde que tenía tres años. Era una niña que siempre le gustaba cantar, imitaba a Shakira, a Marc Anthony, era fans de ello. Ahora que soy adulta me doy cuenta de que uno atrae lo que quiere a su corazón. Anhelé tanto un concurso como este que semanas después me salió y pasarlo fue un reto para mí misma. Cumplí mis sueños, fue especial para mí y mi familia. Nos unió mucho más de lo normal.

¿Qué significó para ti quedar en ese tercer lugar de la primera generación?

Se me detuvo el tiempo cuando pasé el primer filtro, cuando fui pasando todos. Ya no se trataba de darse cuenta de quién era yo y de querer ser o crecer como esos artistas, sino más bien se convirtieron en un motor que me inspiraron a conocerme.

Uno niño siempre quiere ganar, gané todo al quedar en tercer lugar. Ya había ganado anteriormente, nunca fui sentenciada, siempre me juré en cada gala mejorar. Recibí mucho apoyo y mucho amor de toda la familia y la producción. Fue un aprendizaje, me dio una garantía de que no necesitas ganar un primer lugar para haberlo ganado todo.

¿Qué es lo que más recuerdas?

Hacía lo que amaba, lo que me apasionaba y lo que siempre soñé, cada vez era un reto más. La última gala tuve una sorpresa por parte de mi abuela, ella vive en Estados Unidos, tenía tiempo sin verla y no había ido a las galas. También el tener el amor de personas que no conocía que se volvieron parte de mi familia, y lo que más recuerdo es que fui la primera en tener el cinco de todas las generaciones. Eso siempre me va a marcar, me esforcé mucho para tener esa puntuación.

¿Qué te dejó el concurso?

Cambió mi vida para bien, me dio oportunidades y me abrió muchas puertas. Me dio muchos retos a mí misma. Me dejó aprendizajes, personas especiales. Enseñanzas positivas y negativas, porque obviamente eres una niña, porque hay cosas que tú no percibes a esa edad que ahora obviamente te das cuenta de que viviste etapas un poco apresuras, pero marcó mi vida para lo que soy y lo que quiero ser.

¿Cómo ha crecido Alisson en la música, cuántos temas ya has lanzado?

Tuve muchas etapas de rebeldía, de cantar reguetón, de querer encajar, de hacer música para que me escucharan. De querer ser famosa. Actualmente estoy en un punto de mi vida en el que estoy obteniendo poco a poco las cosas que siempre desee. Explorándome, amándome. Me tomé un tiempo para mí. Hace poco regresé a componer. La Alisson que escribe es una chica real con altas y bajas, abre una parte de su corazón a las personas del mundo. Expresa lo que realmente es el ser humano, escribe en base a sus emociones.

Lancé tres temas de pequeña y de adulta tres, pero ahora decidí hacer un "reset" para demostrar realmente lo que quiero lanzar. Eventualmente no tengo fecha como tal, haré toques y estoy armando mi grupo.

Todo está en el aprendizaje

¿Qué consejos le das a los niños de esta temporada?

Crean en lo que son, en lo que pueden hacer y disfruten, no se exijan tanto. Disfruten poder compartir y aprender. Amen con todo su corazón cada etapa, el apoyo de sus papás, de las personas, que disfruten más, que no lo vean como una competencia. No pierdan las esperanzas ni los sueños con los resultados. Los sueños se cumplen si se esfuerzan.

¿Alguna canción difícil que te costó en aquel tiempo?

Creo que todas las canciones fueron un reto, pero dificultad no tuve tanto, era exigente conmigo misma, me aprendía las canciones rápido. Dificultad quizás cantar una canción que fuera movida y me pusieran a bailar o a moverme, o que me cargaran. Pero canciones difícil como tal fueron “Héroe” y “Ángel”. Ambas me encantaron porque me gustaban los retos.

¿Cómo era la Alisson de ese tiempo y qué aprendiste?

La Alisson de ese tiempo hacía cosas en cuanto a lo vocal que no sabía qué significado tenía: de lo que era entonación, desafinación, porque nunca tomé clases de canto. Aprendí mucho ahí porque me enseñaron a diferenciar qué era lo que hacía. Simplemente lo hacía sin conocer. Aprendí las técnicas, la respiración, aprendí a qué era una armonía y también a cuidarme la voz. Ahora mi voz es más madura, pero puedo registrar igual o mejor porque razono como mujer y no como una niña.

¿Si volverías a ser niña apostarías por este concurso?

Me hubiese gustado ser lo que fui en ese momento. Amaba ser una niña, amé estar en ese concurso, disfrutar de esa edad, nunca quería crecer. Eso fue lo que definió mi ahora y en lo que vaya a pasar más adelante. Siempre será una parte de mí el haber estado.

¿Qué piensas de esta gran oportunidad para los niños?

Las oportunidades se dan de una manera inesperada, es una gran oportunidad para los niños de que puedan estar en este concurso. Se ve súper que tengan más oportunidades posibles que las que habían en esos tiempos. Estamos en otra era, hay muchas más oportunidades, se pueden hacer más cosas por el talento de Panamá, sobre todo por el talento de esos niños, sobre todo cuidar el corazón de estos niños que es lo más importante, la empatía, el amor, que es lo más importante siempre.

