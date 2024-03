Ismael Tenorio vive sin límites a pesar de su discapacidad visual

Ciudad de Panamá/Ismael Tenorio, de 10 años, quien reside en Las Cumbres, es un niño dulce, directo, sincero y muy activo. Su discapacidad visual no le impide correr, brincar, saltar, manejar bicicleta y hasta tocar instrumentos musicales que requieran de la visión.

Sus padres consideran que este guerrero no tiene límites frente a su discapacidad y concuerdan de que en Panamá no existe el apoyo necesario para las personas con discapacidad.

Su padre explicó que cuando su hijo estaba bebé notaron que no buscaba con la mirada el seno de su madre cuando iba a alimentarse de leche materna, así como tampoco seguía los juguetes con la mirada. Allí notaron que algo no andaba muy bien.

Ismael fue diagnosticado con nistagmo severo, una oscilación rítmica e involuntaria de uno o ambos ojos que puede presentarse a cualquier edad. El movimiento rítmico tiene dos fases, una de ida y otra de vuelta.

Pero a pesar de todo eso, Ismael es un niño que vive al máximo, sonríe siempre y no duda en brindarle su ayuda o apoyo a quienes están a su alrededor.

Experto en tocar instrumentos

Este pequeño artista toca alrededor de seis instrumentos musicales, acude a clases en una escuela normal. Su padre fue quien lo inscribió para que fuera a las audiciones de Canta Conmigo y diera lo mejor de sí, pues sabe que su hijo no tiene límites y puede ser una gran estrella de la música.

Jajaira, su madre, explicó que ambos dejan que su hijo sea libre, no lo limitan, no lo reprimen: “El hecho de que tú no veas no quiere decir que no puedas hacer todo lo que un niño normal hace”, enfatizó sonriendo pícaramente, pues ama ver brillar a su hijo.

Usa hasta su celular

Es impresionante todo lo que hace este niño sin tener visión. Lo que puede ser difícil para unos, es fácil para Ismael, pues sabe usar perfectamente el celular, hace sus tareas de la escuela con la asistente de voz Alexa, así como también utiliza el sistema de lectoescritura llamado Braille.

En la escuela es un niño muy aplicado y para muestra de ellos están sus calificaciones. Sus maestros de la Escuela María Henríquez están impresionados porque es astuto e inteligente a la hora de desarrollar sus deberes en clase.

Si llegara a ganar Canta Conmigo le gustaría viajar a un lugar en donde abunden muchos animales.

Mira aquí la audición final de Ismael: