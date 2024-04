La séptima gala de Canta Conmigo será un homenaje a éxitos de Omar Alfanno

Ciudad de Panamá/Su pluma es incomparable, su guitarra es única, su manera de contar historias en cada una de sus autorías es simplemente maravillosa: Así es Omar Alfanno, el afamado cantautor panameño que será homenajeado en la séptima gala de Canta Conmigo, que se llevará cabo este martes desde las 8:05 p.m. en el Teatro Assa.

Sus grandes éxitos que han sido interpretados por grandes exponentes de la música a nivel mundial ahora serán interpretados por las pequeñas estrellas en el escenario mágico de Canta Conmigo.

El pequeño Ismael Tenorio tendrá el honor de cantar "Y hubo alguien", un tema que interpreta Marc Anthony desde el año 1997, y que ha sido sinónimo de éxito desde ese entonces. Esta canción en género salsa romántica salió al público con el disco del salsero titulado: "Contra la corriente".

Por otro lado, Ian Rodríguez, quien se encuentra nominado, tendrá la difícil tarea de interpretar "Amores como el nuestro", que es conocido porque lo canta Jerry Rivera. Imagínense que este tema cumplió 25 años de haber salido en el año 2017. ¡Vayan sacando cuentas!

Omar Soto, otro que está nominado, cantará "A puro dolor", un tema que interpretaba la ex agrupación Son by Four desde diciembre de 1999. La versión balada fue arreglada por Alejandro Jaén y alcanzó el número uno en el Billboard Hot Latin Tracks y se convirtió en la primera de la lista de mayor duración de su historia, pasando 20 semanas en la cima.

Dulce María Carrasco se meterá en la piel de Melina León para interpretar "Cuando una mujer", un éxito que se estrenó en el año 2000 y que refleja la resiliencia de una mujer que ha decidido dejar atrás una dolorosa relación.

Además, Austin Pitti cantará "Que alguien me diga", que popularizó Gilberto Santa Rosa desde 1999.

