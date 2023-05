Adicción: menores en riesgo

Panamá/Estas son algunas señales que nos dan la voz de alerta de que algo pasa con nuestros niños y adolescentes. Hellen concepción habló con especialistas en el área de la adicción que indican que a edades cada vez más tempranas se registra un alto consumo de bebidas alcohólicas y drogas ilegales.

"El alcohol es una droga lícita y tenemos niños hay en las estadísticas nuestras de 10 años que salen por intoxicación por consumo de alcohol y eso no puede ser posible", manifestó la magister Aldacira de Bracho, Coordinadora Nacional de salud mental del Minsa.

Por su carácter lícito, "el alcohol es la primera droga que nuestros jóvenes están consumiendo desde edades muy tempranas, la pueden adquirir sin mucha dificultad, incluso en sus propias casas".

Esa es la realidad que se vive en los centros hospitalarios del país, familias que piden a gritos ayuda, porque no saben qué hacer con sus hijos y evitar que el alcohol y otras sustancias adictivas les ganen la batalla.

El psiquiatra Carlos Smith, indicó “los jóvenes no creen que pueden llegar a ser como los indigentes, pero están equivocados, unos les toma menos tiempo llegar a ese estado y otros lo hacen en poco tiempo":

Según cifras del Minsa sólo en el año 2021 llegaron a los centros de atención de salud alrededor de 200 menores en busca de desintoxicación y atención médica, pero se desconoce cuántos ni siquiera quisieron acercarse a buscarla.

Según los expertos los jóvenes llegan al consumo de estas sustancias por diversas razones

¿Por qué usan drogas los adolescentes?

para encajar

para socializar

para lidiar con cambios en la vida

para aliviar el dolor y la ansiedad

La desintegración y la violencia intrafamiliar, las pandillas y la deserción escolar son factores que aumentan el riesgo.

Ellos están en esa etapa de experimentar todavía no ven una realidad de los que les puede llevar si siguen en la vida del consumo, en la vida de la pandilla, de la delincuencia, ellos van a crecer y el tema formación ausente, no le permite ver piensan que esa es su realidad y así van a vivir el resto de su vida según Tomas Arosemena, Director de tratamiento de Hogares Crea.

Arosemena: Para poder ayudar a ese menor hay que restructurar todo completamente, tiene que regresar nuevamente al sistema educativo, ver la parte familiar, porque es cierto de allí es que se desprende la problemática tanto conductual, como de consumo, hay que hacer un trabajo integro, no se puede hacer con llevar un menor a un centro, es un trabajo más profundo, va mucho más allá.

¿Quiénes corren el riesgo de consumir drogas?

víctimas de maltrato infantil

abuso sexual infantil

genética

exposición prenatal al alcohol u otras drogas

falta de supervisión o monitoreo de los padres

tener amigos que usan drogas

Kenneth Best, tiene 25 años de haber dejado el mundo de la drogadicción, comenzó a consumir desde que tenía 15 años, ahora cuenta lo difícil que es salir de ese círculo, las causas a las que se enfrentan los menores y que los lleva al consumo.

Nadie prueba droga solo siempre hay alguien que te invita a hacerlo, puede ser una fiesta, un parking, un baile o reuniones con tus amigos". consumir droga tiene tres caminos la cárcel, manicomio o la muerte.

¿Cuáles son las consecuencias de las drogas para la salud mental?

depresión

trastorno bipolar

trastorno obsesivo-compulsivo

trastorno por estrés postraumático

esquizofrenia

Según Carlos Smith, las adicciones son enfermedades crueles porque son la única enfermedad que le dice a su víctima que no está pasando nada, que uno lo tiene bajo control, que uno para cuando quiere, que uno lo hace cuando quiere que uno tiene control y las características de las adicciones es pérdida de control.

Uno de los objetivos de hogares crea es que se reconozca al adicto como una persona inmadura que no se ha podido adaptar a las normas de la sociedad que hay que reeducarlo de una manera integral ante este escenario la prevención y la educación son herramientas claves, el trabajo debe iniciar en las escuelas. En 2008 el ministerio de educación en conjunto con la comisión nacional para el estudio y la prevención de drogas realizaron encuestas en más de 77 centros educativos públicos y particulares del país.

Después de 15 años se busca realizar el mismo ejercicio.

La secretaria ejecutiva de Conapred, Jissel Maitín dijo, que el objetivo principal de esta encuesta es poder lograr conocer cuáles son las sustancias que están usando nuestras jóvenes, cuál es la edad de inicio, cuál es la prevalencia de uso de sustancias, en un año, en un mes y a lo largo de su vida y poder conocer desde que dad los jóvenes están ingiriendo sustancias

Las encuestas se hacen de manera anónima a los estudiantes se va a capacitar a los equipos psicosociales del Meduca, ellos son los que van a llevar las encuestas a los salones de clases, esto también tiene un porque, ese es un personal que no tiene ningún tipo de sesgo, no es un docente que esta todo el día con el estudiante que pueda hacer que la encuesta no tenga la fiabilidad.

Para Conapred, la información que llega de los centros hospitalario es de suma importancia, porque les entrega datos de lo que está pasando con los niños y adolescentes y a partir de los 8 años de edad y eso nos enciende una alarma importante de que tenemos que dirigir las políticas públicas de droga hacia esa población dándoles a las jóvenes herramientas de prevención

Actualmente en Panamá no existe ningún centro de atención para que los menores se puedan recibir terapias, tratamiento médico y profesional integral lo que conduzca a una rehabilitación efectiva y duradera. algunos que existían, por ejemplo, dentro de hogares crea fue cerrado hace 6 meses aproximadamente por falta de recursos.

Tomas Arosemena, director de tratamiento de Hogares Crea, indicó que tuvieron que cerrar por falta de apoyo del estado, sólo nos llevaban a los menores con una orden judicial pero no recibimos apoyo para tratarlos.

La última encuesta realizada arrojó que la droga más consumida era en primer lugar el alcohol y el cigarrillo, luego la marihuana y la cocaína, pero ahora se le suma el uso de drogas sintéticas y los vapeadores.

Las adicciones, en especial desde edades tempranas, constituyen un problema social de gran magnitud, con repercusiones directas en la proliferación de pandillas, narcotráfico e inseguridad y, por lo tanto, requieren una mayor atención de las autoridades y más recursos a las instituciones que luchan contra este flagelo.