¡Advertencia! Conozca algunos alimentos que podrían producirle intoxicación

Ciudad de Panamá, Panamá/La intoxicación por alimentos suele ser bastante común a lo largo de la vida, pero también puede volverse peligrosa si no es tratada a tiempo; por los virus, bacterias y parásitos que se generan a través de los alimentos y su inadecuada manipulación.

Y es que, los microorganismos pueden propagarse a los alimentos mientras se cultivan, cosechan, sacrifican, procesan, almacenan, envían o se preparan.

El Dr. Julio Nieto Ramos, presidente del Colegio Nacional de Laboratoristas de Panamá y microbiólogo, explicó a TVN-2.com, que, por ejemplo, más del 90% de las aves está contaminada con "Campylobacter", una causa común de infección intestinal que la única manera de eliminar es con una buena cocción del alimento.

Pollo y huevo

¿Quién puede resistirse a un pollo asado? Nieto recomienda no comerlo crudo, sobre todo en el área donde están las articulaciones, al contrario, debemos verificar que el muslo- encuentro y la pechuga- ala se desprendan con facilidad y sin sangre en el hueso.

Si por alguna razón consumimos el pollo así, se puede generar la bacteria "Campylobacter" que, en término de algunas horas, tras su incubación, se va a desarrollar diarrea con más de 5 evacuaciones al día, calambres, dolores estomacales y en algunos casos hasta fiebre.

Aquellos que les gusta comer huevo completamente crudo o con la yema aguada, puede generarse salmonella y colitis, por lo que debe ser cocido completamente.

Carnes y mariscos

Los llamados término medio o carnes que sangran y mariscos crudos como ceviches, también son cultivos de bacterias que se alojan en el organismo, y aunque muchas de las infecciones del tracto gastrointestinal pueden ser controladas y expulsadas solas, algunas veces se requiere asistir al hospital para que se receten antibióticos.

La carne molida debe estar bien cocida, sobre todo en las hamburguesas, porque provienen de múltiples lotes de carne.

Lácteos y embutidos

La bacteria “Yersinia enterocolitica” es otra de las infecciones que se genera al comer embutidos mal refrigerados o manipulados, ya que puede crecer a bajas temperaturas (4° centígrados), y dependiendo de cada persona y su sistema inmunológico podrá afectarle o no, relató el microbiólogo.

Agua

El agua contaminada, sobre todo proveniente de los carros cisternas, puede ocasionar problemas de amebas y otras bacterias como la “Helicobacter Pylori”, por lo que se recomienda hervirla hasta el punto de ebullición para matar los microorganismos.

Vegetales

Los vegetales que son consumidos en su mayoría en ensaladas, también presentan mayores riesgos, al confiarse en su preparación, por lo que es muy importante su lavado.

Descongelamiento

Es común que los alimentos que no se consumen sean guardados y luego descongelados. Nieto apunta a que “esto no debe repetirse más de 2 veces, inclusive, si se congela debe ser en porciones de consumo y no todo”.

Ahora, si descongela el alimento, lo calienta y no lo consume todo enseguida, sino que guarda para más tarde; ese producto se va a descomponer con más facilidad, sobre todo porque al introducirlo a la boca se multiplicarán las bacterias en 20 minutos.

Riesgos

Aquellas personas que tienen por costumbre comer en la calle tienen más riesgos de contraer una intoxicación alimentaria, que aquellas que se acostumbran a comer en casa”. -Dr. Julio Nieto, Pdte. del Colegio Nacional de Laboratoristas y microbiólogo-

Los niños, mujeres embarazas y adultos mayores, tienen más riesgo de sufrir intoxicaciones alimentarias con fáciles complicaciones como deshidratación e infecciones en el torrente sanguíneo.

“Si el paciente no es debidamente tratado se puede complicar hasta llegar a una septicemia, meningitis y fallas multiorgánicas, sobre todo en esos casos donde no fueron tratados debidamente o se dilató el tratamiento”, aseguró el especialista.

¿La razón? Estos microrganismos crecen rápidamente, por lo que dependiendo de cuál ingresó al organismo, se puede determinar la gravedad de la intoxicación para evitar secuelas importantes.

Recomendaciones