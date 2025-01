Educación y reforma: la hoja de ruta hacia una nueva 'Constitución' que entraría a regir en 2029

Panamá/Educar a la población panameña en asuntos constitucionales, preparando el camino para una asamblea constituyente que promulgue una nueva Constitución acorde con las necesidades y aspiraciones del país, es el objetivo de la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (Sepresac).

La Secretaría, dejó hoy clara su hoja de ruta, busca cumplir una de las promesas de campaña del presidente José Raúl Mulino. Pero, para lograrlo, es necesario que la población comprenda un tema que ha sido debatido durante años en el país, pero que nunca se ha concretado.

En este sentido, la Sepresac, a cargo del abogado Miguel Antonio Bernal, tiene como objetivo principal que la ciudadanía cuente con los conocimientos y competencias necesarias para participar activamente en el diseño de una nueva Constitución Política, según ha expresado en varias entrevistas el también catedrático.

Bernal explicó que la primera fase de este proceso de alfabetización durará entre 12 a 18 meses. Después, el país entrará en la búsqueda de los constituyentes: las personas que serán los encargados de redactar las nuevas normas que contendrá la nueva Constitución.

¿Quiénes serán? al respecto, el catedrático manifestó que serán representantes de todos los sectores del país que deberán elegir los ciudadanos. Esta elección, dijo, sería para el 2027, pues se espera que la nueva normativa que regirá al país quede lista para 2029.

Es decir, que las nuevas autoridades que entren a regir el país en 2029, lo van hacer bajo nuevas reglas del juego en todos los sentidos, no solo en materia electoral", precisó.

Lo más malo de la actual Constitución, señaló es que fue impuesta hace 52 años y "nosotros no estamos en el siglo XXI para constituciones impuestas (...) el cambio es necesario". Aseguró que los nuevos constituyentes no tendrán privilegios, al menos esa es su aspiración, la cual espera sea respaldada por la ciudadanía. "Tiene que ir con la mentalidad de que va a servir a la patria no servirse de la patria, para qué le vamos a estar dando las prebendas que se le dan a los diputados", dijo.

De acuerdo con el presidente Mulino, este año será el de la alfabetización constitucional, una etapa que como ya ha dicho el abogado Bernal, es clave para sentar las bases de un nuevo pacto social, más incluyente y justo.

El Proceso Constituyente Originario es un imperativo ético y moral que responde a la necesidad de un Estado republicano moderno", afirmó el presidente Mulino en su discurso del pasado 2 de enero.

Mulino impulsa una Asamblea Constituyente Originaria, que no se encuentra dentro de las opciones establecidas para reformar la Constitución. Según la norma vigente, solo se contempla la reforma a través de una Asamblea Constituyente Paralela, por dos vías: los artículos 313 y 314 de la Constitución lo explican.

Para algunos la constituyente originaria es un "golpe de Estado" disfrazado. En esa línea, se habrían creado la Constitución Política de 1904, la de 1946 y la de 1972.

La propuesta de convocar a una constituyente ha sido recurrente en las campañas presidenciales de Panamá, presentada como una solución para abordar las deficiencias del sistema político y administrativo del país. Esta idea, promovida por diversos candidatos, busca modificar o reemplazar la actual Constitución de 1972, [ajustada a los actos reformatorios de 1978, al acto constitucional de 1983, a los actos Legislativos No. 1 de 1993 y No. 2 de 1994, y al acto Legislativo No. 1 de 2004 Gaceta Oficial No. 25176 del 15 de noviembre de 2004], con el objetivo de atender problemas estructurales como la concentración de poder, la corrupción, la falta de transparencia y la inequidad en la distribución de recursos.

Los proponentes argumentan que una constituyente permitiría renovar las bases institucionales del país, estableciendo reglas más claras y justas que fortalezcan la democracia, promuevan una mayor participación ciudadana y limiten los excesos del poder político.

La Sepresac actuará como ente de enlace para coordinar esfuerzos entre la sociedad civil, el sector público y el sector privado, con el propósito de llevar a cabo “un amplio proceso de consulta nacional” sobre la reestructuración del Estado y el proceso constituyente. Además, se encargará de informar a los ciudadanos sobre los avances relacionados con este tema, se lee en el Decreto Ejecutivo N° 488 del 28 de agosto de 2024, por medio del cual fue creada.

Con información de Heady Lean Morales