Contenido Exclusivo: Comunidades bajo el agua

Ciudad de Panamá, Panamá/Cada año las lluvias traen algo más que agua, traen angustia, pérdidas y un recordatorio de una realidad que no cambia: varios puntos en el país siguen siendo vulnerables a las inundaciones.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), estos puntos son Panamá, Panamá Este, Panamá Oeste, Colón, Los Santos y Veraguas.

De hecho, el promedio de lluvia en un año en el país es de 3 mil milímetros, lo que equivale a 3 mil botellas de un litro en tan solo 1 metro cuadrado. La subdirectora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, Berta Olmedo, señala que “somos el quinto país en el mundo que más llueve”.

Y estas lluvias han causado grandes estragos, sobre todo en temporadas de septiembre a noviembre, cuando se registran más afectaciones por inundaciones; en el 2024, de acuerdo con el Sinaproc, se registraron 3,779 personas damnificadas por inundaciones, un número similar al 2023, y hay familias que sufren inundaciones hasta dos veces al año.

Inundaciones en La Chorrera

En La Industrial, en La Chorrera, Panamá Oeste, una quebrada cobra fuerza por las lluvias. Cada vez que llueve, los vecinos deben estar pendientes de los niveles del agua para saber si deben o no salir de sus casas.

Una de estas vecinas es Margarita Ibarra; tiene 30 años de vivir en ese sector y asegura que cada vez que llueve lo pierde todo.

"Si cae una gota, mi corazón se acelera; me toca llamar a mis hijos para que lo saquen todo y salgan de la casa. Es algo que no se lo deseo a nadie. Ya he optado por no comprar cosas, para no volverlo a perder todo", afirma Ibarra.

Inundaciones en Pacora

En Pacora, la furia del río en noviembre del año pasado dejó alrededor de 500 familias damnificadas, con el agua hasta el techo de sus casas; uno de estos sectores fue La Mireya.

Karina De León fue una de las afectadas; cuando el río desbordó, recuerda que fueron días tristes ver todo bajo el lodo, el agua llegó hasta el techo.

Tiene la esperanza guardada, al igual que los vecinos, de que con la construcción de un muro cerca del río, que se hizo hace unos meses, la historia no se repita.

Sin irnos tan lejos, en Juan Díaz, cientos de familias también son afectadas por las inundaciones; muchos de ellos han invertido en construcción de muros para evitar que el agua les arrastre sus enseres.

Sinaproc recuerda que las causas de las inundaciones se deben a lluvias intensas y prolongadas, sistemas de drenaje obstruidos, urbanización sin planificación, acumulación de basura en ríos y alcantarillas. René García, del Centro de Operaciones de Emergencia de Sinaproc, indica que hay lugares en que las inundaciones son repetitivas.

En Villa Cáceres en Bethania, el problema de falta de drenaje en las alcantarillas sigue anegando las calles, y esto queda registrado en la cámara de video vigilancia de Kenneth, tal como lo muestra el video de la cámara de seguridad del vecino Kenneth, donde se observa como un carro blanco quedó atrapado por las lluvias registradas el pasado 25 de mayo de este año.

Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) señala que tiene una inversión de 110 millones a nivel nacional para proyectos derivados de las emergencias por la crisis climática, de los cuales 20 millones son para trabajos de dragados en varios ríos del país, entre estos, río Chiriquí Viejo, río Tonosí, más los de la ciudad.

Edwin Lewis, director de Estudios y Diseños del MOP, asegura que están dragando algunos ríos y limpiando cunetas para prevenir inundaciones.

Las lluvias seguirán llegando; aquí la pregunta es si estamos preparados para enfrentarlas o si seguiremos inundados por la misma historia, que se repite año tras año.

