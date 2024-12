Toques de queda ¿Qué impacto han tenido en Panamá?

Ciudad de Panamá, Panamá/Entre enero y el 30 de noviembre de 2024, Panamá ha registrado un total de 2,098 robos y 2,688 robos agravados, según las estadísticas proporcionadas por el Ministerio Público. En comparación con el mismo período de 2023, cuando se contabilizaron 1,715 robos y 2,855 robos agravados.

Traducido en porcentajes, hasta el cierre de noviembre, los robos aumentaron un 22.33% en 2024, en comparación con 2023. Mientras que los robos agravados disminuyeron un 5.85% en 2024 en comparación con 2023, lo que evidencia una ligera mejora en la seguridad del país.

Sin embargo, esa ligera mejora no se refleja en los homicidios registrados en el país hasta el pasado 30 de noviembre. Data recabada por el Ministerio Público da cuenta de que en Panamá se han confirmado 535 homicidios en el periodo del 1 de enero al 30 de noviembre, lo que representa un aumento del 7% en comparación con el mismo período de 2023.

Le puede interesar: Toque de queda: Resultados mixtos en San Miguelito y Colón

🚓Provincias con mayor número de homicidios:

Panamá con 221 casos, Colón con 84 casos.

🚓Provincias con mayor tasa de homicidios:

Colón con 27 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Panamá con 12 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Panamá Oeste con 7 homicidios por cada 100 mil habitantes.

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, en declaraciones previas al informe final que rendirá sobre el comportamiento de la criminalidad durante estos 12 meses del año, destacó que, desde el inicio de su gestión, uno de los principales objetivos ha sido combatir el microtráfico y desarticular las organizaciones dedicadas a este delito.

En ese sentido, Fernández indicó que la Policía Nacional, en colaboración con la Dirección de Investigación Judicial y la Dirección Nacional Antidrogas, ha logrado importantes avances. "Hemos incautado más droga y revólveres que el año pasado, lo que contribuye a la reducción de los robos y la criminalidad", afirmó.

Además, el director de la Policía destacó que los operativos de toque de queda han sido una herramienta efectiva para reducir los homicidios y los índices de robo. "Aunque los homicidios han experimentado un leve aumento debido a las incautaciones, estamos por debajo del 10% en comparación con el año anterior", añadió Fernández.

Por otro lado, destacó que, durante el mes de diciembre de 2024, los casos de robos han disminuido, lo que muestra una tendencia positiva hacia la seguridad en el país. A pesar de las dificultades, las autoridades siguen trabajando para mantener el control y continuar con las acciones que han demostrado ser efectivas en la lucha contra el crimen.

¿Eficacia del toque de queda?

El 4 de septiembre pasado, por orden del presidente de la República, José Raúl Mulino, se empezó a implementar la medida del toque de queda para menores de 18 años de edad en el distrito de San Miguelito, que ya había entrado en vigencia en la provincia de Colón como parte de una estrategia en respuesta a la creciente preocupación por la seguridad pública. Luego a esta medida se incorporaron la provincia de Bocas del Toro y la Isla Taboga

En su momento, Mulino sustentó su decisión basándose en el informe que se tenía de las pandillas en Colón, desde las partes más céntricas a las más alejadas, aduciendo que la situación era espeluznante y que tenían una presencia grande. Aseguró que estas pandillas operan para megabandas criminales como el Cartel del Golfo o el Tren de Aragua.

Nota relacionada: ¡El que no la debe no la teme! Policía recalca que retenes son legales y piden colaboración ciudadana

Entrevistado por TVN-2.com, el sociólogo y criminólogo del Instituto de Criminología Universidad de Panamá, Tirso Castillo, cuestionó la efectividad de los toques de queda como medida para controlar la criminalidad en Panamá.

Lea también: Toque de queda: Resultados mixtos en San Miguelito y Colón

En sus declaraciones, el experto en seguridad expresó que, aunque se afirma que estas medidas han contribuido a disminuir los robos y a controlar los homicidios, la evidencia criminológica no respalda tal afirmación. "Decir que el toque de queda ha logrado disminuir los robos y controlar los homicidios es cuestionable criminológicamente", señaló.

Castillo comparó la situación con fumigar una casa para eliminar las cucarachas, enfatizando que si bien se puede observar una reducción temporal de ciertos delitos, "no se logra erradicarlos del todo".

El criminólogo calificó el toque de queda como una "medida paliativa de control policial" en áreas de alta criminalidad, pero insistió en que es una solución temporal y no una estrategia efectiva para abordar el problema de fondo. "No funciona porque el delincuente sabe cómo evadirla, sabe a qué hora y dónde están los controles, y lo que realmente incomoda es al ciudadano", agregó.

Según Castillo, los toques de queda no tienen un impacto real sobre los robos y hurtos, que, junto con la violencia doméstica, son los delitos más reportados a nivel nacional. "Los robos y hurtos no disminuyen significativamente, y eso es algo que los datos estadísticos no pueden negar", concluyó.

El criminólogo hizo un llamado a reconsiderar las medidas de seguridad y a centrarse en estrategias más efectivas y sostenibles para reducir la criminalidad en el país.

En tanto, Roberto Pinnock, sociólogo y docente universitario, expresó a TVN-2.com sus dudas sobre la efectividad de las medidas de seguridad implementadas en Panamá, como los toques de queda, en la lucha contra la criminalidad.

Pinnock destacó que, aunque los toques de queda pueden tener un impacto en la reducción de delitos menores, especialmente entre los jóvenes, no son una solución definitiva para frenar la criminalidad. "Los toques de queda son una medida paliativa que puede funcionar en algunos casos, pero no detiene a los delincuentes adultos, y mucho menos resuelve el problema de fondo", explicó.

Pinnock resaltó que, en particular, los toques de queda pueden tener un efecto en la reducción de ciertos delitos cometidos por menores de edad, pero no en la delincuencia organizada o en los actos criminales de adultos. "Aunque puede haber una reducción en los robos y homicidios, no se trata de una medida eficiente a largo plazo", agregó, sugiriendo que el uso de recursos en esta estrategia podría estar desviando esfuerzos de otras acciones más efectivas.

En cuanto a la lucha contra el narcotráfico, Pinnock advirtió que, aunque las incautaciones de drogas y armas han aumentado, estas medidas tienen un impacto limitado en el problema global.

El sociólogo explicó que, si bien el decomiso de drogas puede afectar a ciertos grupos del crimen organizado, el negocio sigue prosperando debido a la alta demanda en países como Estados Unidos. "Cuando se disminuye la oferta de drogas, los precios aumentan, lo que beneficia a otros grupos que continúan operando", señaló. Para Pinnock, la lucha contra el narcotráfico no puede centrarse únicamente en la oferta, sino que debe atacar también la demanda en los mercados internacionales.

Al hacer una comparación con el año pasado, Pinnock señaló que, aunque las estadísticas sugieren una leve reducción en ciertos delitos, "el control sigue siendo limitado," y el crimen organizado encuentra formas de adaptarse a las medidas implementadas. "Cerramos una puerta, pero siempre hay otras por las que los grupos operan", concluyó.

Pinnock concluyó que, a pesar de los esfuerzos, la criminalidad en Panamá sigue siendo un problema complejo que requiere soluciones más integrales y sostenibles.

Además de los toque de queda, los estamentos de seguridad hicieron efectivos desde octubre pasado puntos de controles móviles y retenes policiales enfocados en Colón, San Miguelito, Don Bosco, San Francisco y Pacora como parte del plan estratégico de seguridad.