Lau Cortés, inversiones y el rastro financiero entre 2020 y 2023 que la Fiscalía sigue hasta República Dominicana

El Ministerio Público también indicó que el exdirector de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau Cortés, habría r ecibido fondos provenientes de una sociedad de República Dominicana, por lo que ahora busca establecer la trazabilidad y justificación tanto del envío como de la recepción de esos recursos.

Las acciones financieras del exdirector de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau Cortés, habrían dejado un rastro de más de $800 mil en compras de inmuebles, vehículos, obras de arte y transacciones en un periodo específico entre los años 2020 y 2023, mientras el mundo enfrentaba la crisis por la pandemia del Covid-19, que hicieron estirar la lupa de la Fiscalía Anticorrupción hasta República Dominicana como parte de la investigación que lo dejó bajo detención domiciliaria tras la audiencia de control de garantías realizada este miércoles.

De acuerdo con información revelada en la audiencia y a la que tuvimos acceso, la investigación parte de los movimientos registrados en las cuentas de Lau Cortés y su entorno familiar, así como de operaciones realizadas a través de sociedades y de fondos vinculados a su esposa.

Según lo expuesto por la Fiscalía, representada por el fiscal anticorrupción Eduardo Rodríguez quien ha estado a cargo de la investigación, al inicio del periodo analizado, la cuenta personal de Lau Cortés mantenía unos $6 mil, pero posteriormente se identificaron desembolsos y adquisiciones por cientos de miles de dólares que ahora son objeto de investigación.

El apartamento del PH Empire

Uno de los principales elementos bajo análisis es un apartamento en el PH Empire, en Santa María, adquirido mediante pagos a la sociedad Santa María Vicerroy S.A., vinculada, según lo expuesto durante la audiencia, al empresario Buddi Attie.

De acuerdo con la Fiscalía, desde la cuenta personal de Lau Cortés se realizó un pago de $100 mil relacionado con la adquisición del inmueble. También se identificaron otros pagos realizados a través de su esposa por $333,073, igualmente dirigidos a Santa María Vicerroy S.A.

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Los desembolsos detallados por el Ministerio Público fueron:

$115 mil en octubre de 2021.

en octubre de 2021. $35,073.98 en octubre de 2021.

en octubre de 2021. $23 mil en abril de 2023.

en abril de 2023. $90 mil en abril de 2023.

en abril de 2023. $70 mil en abril de 2023.

Esto significa que solamente en abril de 2023 se habrían destinado $183 mil para abonar al apartamento, mientras que en octubre de 2021 los pagos alcanzaron $150,073.98.

La Fiscalía destacó además que estas operaciones se realizaron sin financiamiento bancario.

Otro elemento señalado por el Ministerio Público es que el apartamento permanece registrado a nombre de la sociedad inmobiliaria y no de Lau Cortés o de sus familiares, pese a los pagos efectuados. Para la Fiscalía, esta circunstancia constituye un posible mecanismo de ocultamiento del beneficiario real del inmueble, hipótesis que forma parte de la investigación.

Otros bienes y gastos bajo investigación

El apartamento del PH Empire no es el único bien o desembolso identificado. De acuerdo con la Fiscalía, desde las cuentas analizadas también se registraron:

$236,500 para la compra de un apartamento en Playa Blanca .

para la compra de un apartamento en . $8,400 destinados a la compra de vehículos.

destinados a la compra de vehículos. $12,999 por la adquisición de otro automóvil.

por la adquisición de otro automóvil. $19 mil utilizados para viajes de placer.

utilizados para viajes de placer. $50 mil por la compra de la obra de arte “África Mía”.

La adquisición del cuadro se habría pagado en cinco desembolsos:

$30 mil el 22 de enero de 2024; $5 mil el 26 de febrero; $5 mil el 24 de abril; $5 mil el 9 de julio; y otros $5 mil el 4 de septiembre de 2024.

Los $240 mil que pasaron por Siacap

Otro de los movimientos que la Fiscalía considera relevante corresponde a $240 mil que salieron de la cuenta de Lau Cortés como aportes voluntarios al Siacap.

Los desembolsos se realizaron de la siguiente manera:

12 de octubre de 2020: $100 mil.

18 de agosto de 2021: $140 mil.

Posteriormente, en abril de 2022, esos recursos fueron retirados y regresaron a la cuenta.

Para el Ministerio Público, esta operación constituye una presunta triangulación de fondos, debido a que el dinero habría salido de la cuenta personal, pasado por una entidad pública y posteriormente regresado al patrimonio del investigado.

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En términos financieros, la triangulación consiste en utilizar distintas cuentas, sociedades o intermediarios para ocultar la identificación del origen, destino o beneficiario real del dinero.

Los $500 mil y el rastro hacia República Dominicana

La investigación también sigue el movimiento de $500 mil vinculados a la sociedad Cervecería La 10. Según lo expuesto por la Fiscalía, Lau Cortés habría transferido $500 mil a esta sociedad, que posteriormente habría enviado los fondos a República Dominicana.

La sociedad estaría vinculada, según la investigación presentada, a "ciudadanos extranjeros que no se encontrarían en Panamá".

El Ministerio Público también indicó que Lau Cortés habría recibido fondos provenientes de una sociedad de República Dominicana, por lo que ahora busca establecer la trazabilidad y justificación tanto del envío como de la recepción de esos recursos.

Este componente internacional forma parte del análisis de la Fiscalía para determinar el origen y destino de los fondos investigados.

El incremento patrimonial que no coincide con la auditoría

La Contraloría General de la República había auditado las cuentas del exfuncionario y establecido un incremento patrimonial presuntamente injustificado de $122,553.

Sin embargo, durante la investigación penal, el Ministerio Público habría identificado, mediante el análisis de sociedades, transferencias internacionales y posibles personas interpuestas, más de $500 mil en compras de bienes y otros movimientos.

A esta cifra se suman los $333,073 pagados por su esposa para la adquisición del apartamento del PH Empire, según los elementos expuestos en la audiencia.

Para la Fiscalía, estos montos no guardarían correspondencia con los ingresos conocidos provenientes de fuentes lícitas de Lau Cortés y su esposa.

No obstante, hasta el momento su esposa no ha sido vinculada formalmente con la investigación.

La explicación de los plazos fijos

Uno de los argumentos discutidos durante la audiencia fue que Lau Cortés y su esposa contaban con plazos fijos por aproximadamente $456 mil al inicio del periodo investigado, recursos que podrían explicar, según la defensa, su capacidad para realizar determinados pagos y adquisiciones.

Sin embargo, la Fiscalía sostuvo que el análisis financiero permitió establecer que esos plazos fijos no fueron utilizados para cubrir las compras y gastos cuestionados.

Por el contrario, según la investigación, los depósitos permanecieron intactos y posteriormente aumentaron hasta alcanzar unos $700 mil.

Esto representa un incremento de aproximadamente $244 mil solamente en ese rubro.

Para el Ministerio Público, este elemento resulta relevante porque, si los plazos fijos permanecieron intactos, no explicarían el origen de los fondos utilizados para las compras, pagos y demás movimientos identificados durante la investigación.

Más de $800 mil bajo la lupa

Con los elementos expuestos por la Fiscalía, el caso no se limita a un solo inmueble o a una transacción específica.

La investigación reúne $100 mil vinculados directamente al apartamento del PH Empire, $333,073 pagados por la esposa para ese mismo inmueble, $236,500 por el apartamento en Playa Blanca, $50 mil por la obra de arte, $240 mil que pasaron por Siacap, $500 mil vinculados a Cervecería La 10 y otros pagos por vehículos y viajes.

Aunque algunos de estos montos corresponden a operaciones que pueden tener destinos distintos y no deben sumarse automáticamente como si fueran un mismo flujo de dinero, la Fiscalía los presentó como parte del conjunto de movimientos patrimoniales cuya procedencia y justificación busca establecer.

Además, sostiene que, al contrastar estos movimientos con los salarios y demás ingresos lícitos conocidos, existen montos cuya procedencia no estaría justificada.

La investigación busca determinar además si algunas sociedades y personas pudieron haber sido utilizadas para ocultar al beneficiario real de determinados bienes o para dificultar el seguimiento del origen de los fondos a través de la figura de interpuesta persona o testaferrato.

En Panamá, el enriquecimiento injustificado es una figura penal aplicable a servidores públicos o exservidores públicos cuando, durante el ejercicio de sus funciones o dentro del año posterior a dejarlas, presentan un patrimonio que excede notoriamente sus ingresos legítimos y no pueden explicar razonablemente su origen.

Mientras el proceso continúa, Lau Cortés permanece bajo detención domiciliaria. La Fiscalía, por su parte, se acogió al término de dos días para presentar una eventual apelación contra la medida adoptada.