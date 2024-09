El drama de un destierro obligado | La odisea de los estudiantes desplazados por el cambio climático

Ciudad de Panamá, Panamá/Han pasado tres meses desde que 300 familias que vivían en la comunidad de Cartí Sugdupu, en la comarca Guna Yala, fueron trasladadas a la urbanización Nuevo Cartí en tierra firme y dar clases se ha convertido en todo un desafío.

A pesar de que la escuela construida para la urbanización Nuevo Cartí está finalizada y equipada, aún se encuentra cerrada, y los estudiantes siguen asistiendo a la escuela ubicada en la isla.

En total, son 338 estudiantes de primaria, premedia y media que residen en Isber Yala, y se trasladan diariamente hasta la escuela Sayla Olonibiginya (ubicada en la isla). Además, en Cartí Sugdupu, residen 119 estudiantes, cuyas familias no lograron ser trasladas a tierra firme, también asisten 142 estudiantes de comunidades aledañas y una veintena de estudiantes mayores de 16 años que se encuentran en internado. La matrícula total de este centro es de más de 625 estudiantes, y según una de las profesoras, en las aulas ya hay hacinamiento.

Dalys Morris, profesora del centro educativo ubicado en la isla brindó detalles a TVN-2.com sobre el drama que atraviesan estudiantes, padres de familias y docentes, que deben trasladarse desde el puerto hasta la isla para asistir a la escuela. Uno de los principales problemas es económico.

Morris explica que quienes viven en tierra firme deben pagar $1.00 en transporte terrestre, y $0.50 centavos en bote, lo cual dispara el presupuesto mensual para recibir clases.

Indica que se ha tratado de llegar a un acuerdo para que el precio del transporte sea más económico, al menos para los estudiantes, sin embargo, no se ha logrado un consenso.

Diariamente se están gastando $1.50 un padre de familia si tiene un hijo, ahora si tiene dos o tres se va aumentando", relata Morris.

Según detalla, solo existe un vehículo tipo 4x4 que transporta a los niños, y cuando este vehículo no está disponible, los estudiantes deben caminar un trayecto que tarda unos 40 minutos para llegar hasta el puerto y tomar el bote. Los niños de primaria, se levantan a las 5:00 a.m., para caminar y poder llegar a tiempo.

Los mismos estudiantes ya quieren trasladarse, nosotros, los educadores también, ya nos cuesta estar viajando, porque la mayoría tiene casa en Isber Yala”, afirma Morris.

La travesía en lancha

En el puerto espera una lancha de uso oficial, por si por algún motivo no están a tiempo, antes que zarpe, deben esperar la próxima salida hacia la isla, pero esa les cuesta $0.25 centavos. Cuando no logran alcanzar la lancha oficial, muchos optan por regresarse a sus hogares, pues no cuentan con el dinero necesario.

Hay veces que llegan al puerto y el bote no está; sino hay bote a las 7:00 a.m. o antes de esa hora, esos muchachos y las mamás se regresan caminando, porque no hay botes para llegar a la isla y recibir sus estudios", cuenta la docente.

Aunque existen cuatro botes, los problemas técnicos afectan el servicio gratuito con el que cuenta la escuela para brindar el transporte acuático.

La lluvia, se ha convertido en una amenaza para los estudiantes y muchas veces les impide llegar a clases. La travesía de Isber Yala a la escuela, tarda al menos unos 45 minutos, entre carro y bote. Hacerlo diariamente ya se ha vuelto costumbre para los estudiantes, pero los factores climáticos siguen siendo una piedra en el zapato.

"Ya me acostumbré, el problema son los días que caen aguaceros y hay mal tiempo, y ya no puedo viajar, porque no me puedo arriesgar a enfermarme, y tampoco a que mi mochila se moje con mis cuadernos y los trabajos que estoy llevando", narra Hassan, un estudiante que reside en Isber Yala.

¿Por qué la nueva escuela sigue cerrada ?

TVN-2.com pudo conocer que la nueva escuela cuenta con capacidad para atender a más de 1,000 estudiantes, pero en un principio solo serán trasladados unos 650 estudiantes de primaria, premedia y media, con 52 educadores.

De acuerdo con la docente, la escuela "está lista y equipada", pero siguen a la espera de que se conecten las tuberías que darán agua potable.

"Las tuberías ya llegaron a la escuela, ya hicieron conexión con los dos tanques, lo único que está faltando es la conexión eléctrica para que la bomba funcione, ya las dos bombas están instaladas. La compañía ENSA es la que tiene que venir a conectar para que funcione, no sabemos por qué está demorando la conexión", explicó Diomedes Fábrega, profesor de la escuela.

El Ministerio de Educación (Meduca) habría informado a los moradores de Nuevo Cartí, urbanización bautizada como Isber Yala, que la escuela sería entregada a finales de este agosto, sin embargo, tres meses después la situación es la misma.

Todavía falta agua en la escuela, según el director, apenas que llega el agua vamos a trasladarnos", expresó la profesora.

También se les informó que el 30 de agosto la ministra de Educación, Lucy Molinar, asistiría a la escuela para inaugurarla.

Francamente, ya uno no le cree, porque le ponen una fecha para tal día, y no llega ese día, entonces lo posponen, ponen otro día y tampoco se cumple”, dijo Morris en un tono de decepción.

A Morris también le preocupa que el trayecto de Isber Yala a la nueva escuela no cuenta con acera, y los niños quedarían expuestos a los vehículos, ya que deben utilizar la misma carretera.

"Los carros que pasan vienen rápido, y no bajan la velocidad. Tememos que en el futuro haya un accidente", comenta.

Al mismo tiempo, expresó su inquietud porque la escuela tampoco cuenta con un mecanismo de disposición de desechos sólidos, algo que fue planteado a la dirección regional del Ministerio de Ambiente de la administración pasada.

"Apenas que pisemos la escuela vamos a estar generando basura, y dónde lo vamos a disponer, eso es preocupante", subraya.

Hasta el momento, la nueva fecha que se les ha dado para iniciar el traslado fue el 23 de septiembre, confirmó Fábrega a este medio.

Una vez la escuela esté disponible, el trayecto a pie será de 20 minutos, y en vehículo solo 5 minutos, sin embargo, los que asistirán desde las comunidades aledañas en Cartí deberán caminar unos 40 minutos, si no se soluciona la falta de transporte.

TVN-2.com intentó contactar con el Meduca para conocer con exactitud los motivos que han impedido inaugurar el centro educativo, sin embargo, al cierre de esta nota no obtuvimos respuesta.