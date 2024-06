Gobierno se marcha sin pagar más de $50 millones a productores

Ciudad de Panamá, Panamá/Deuda. Más de $50 millones sin cancelarle a los productores de maíz, arroz y tomate industrial deja la saliente administración de Laurentino Cortizo, que siempre pregonó su “lealtad y apoyo a los productores y al agro nacional”.

Al desglosar la deuda se tiene que a los maiceros se les debe $14 millones, $130 mil y $210 mil a los productores de tomate industrial, conocido popularmente como “perita”, y al menos una cifra conservadora y no muy clara de $50 millones a los productores de arroz, sin contar con la compensación adeudada a los productores de leche grado C.

“A nosotros nos adeudan $14 millones entre temas de compensación y ley de granos”, señaló José Villarreal, de la Cooperativa de Productores Santeños, ubicada en La Honda, provincia de Los Santos, mientras que Celestino Rivera, de la Asociación de Productores de Tomate Industrial de la provincia de Los Santos, sostuvo que la deuda con ellos es por $130 mil de la ley de granos y de $210 mil de apoyo, debido a los estragos causados por el Fenómeno de El Niño.

A Villarreal y Rivera se le sumó Gabriel Araúz, presidente de la Nueva Asociación de Productores de Arroz de la provincia de Chiriquí, quien señaló que “si es bajo las cifras de las autoridades del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) van a quedar debiéndonos unos $33 millones, pero si es bajo las cifras de nosotros van a quedar debiéndonos $130 millones”.

Araúz explicó que en el tema de la deuda se ha generado una confusión generada por el propio ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, pues las cifras que da no se pueden corroborar y por lo tanto no son confiables para los productores.

“La verdad de la deuda no la vamos a saber hasta tanto este señor (Valderrama) salga del ministerio y el próximo gobierno establezca verdaderamente de cuánto es la deuda, pero sí está arriba de los $30 millones, según las cifras de ellos”.

El productor reiteró que “si es por la cifra de ellos quedan debiéndonos $33 millones, pero si es por la cifra de nosotros quedan debiéndonos $150 millones”.

En línea con los reclamos, esta semana arroceros de Panamá Este y de la provincia de Darién protestaron en las instalaciones del MIDA exigiendo el pago de $18 millones en concepto de compensaciones del 2023.

Un gobierno que pregona la seguridad alimentaria y que incluso hizo una ley de Política Agroalimentaria de Estado (PADE) para garantizarla, no cumplió con sus obligaciones, dijo uno de los manifestantes, quien agregó que “por eso la llamamos la ley del PADE…spués”.

Señalaron que si no se les paga no podrán sembrar, lo que afectará la producción nacional del grano predilecto de la población, cuya ingesta per cápita es de 70 kilogramos (154.32 libras).

El pago pendiente del programa de compensación de precios a los productores registra un total de 2,197 expedientes que representan un monto total de $119,364,325.36, de los cuales se han tramitado 1,600 expedientes para un monto de $86,559,370.96, de acuerdo con Oriana Tack, directora nacional de Incentivos y Fideicomiso del MIDA.

Para José Villarreal, de la Cooperativa de Productores Santeños, ahora solo resta esperar a que tome posesión la nueva administración del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, para mediante un diálogo constante tratar de buscarle una solución a los problemas que ahora los afectan.

Por su parte, Celestino Rivera, de la Asociación de Productores de Tomate Industrial, expresó una opinión parecida a la de Villarreal, al indicar que confían en que las nuevas autoridades tomen cartas en el asunto, toda vez que los productores necesitan que se les cancelen los compromisos adquiridos para poder seguir sembrando y aportando al desarrollo del país.

La producción de tomate industrial en la región de Azuero ha pasado de tener 140 productores a unos 107 actualmente, aunque Rivera dice que hay una leve recuperación en quienes continúan apostando a este cultivo.

A escasas dos semanas de dejar el poder, el gobierno de Cortizo también se marcha debiéndole parte del primer semestre del 2024 a los productores de leche grado C, aunque una fuente de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan) dijo que “las cantidades nuestras no son grandes como la de los arroceros…no llegan al millón” de dólares.

Los productores de leche grado C reciben una compensación de 10 centavos por litro.

Luis Martínez, productor de leche grado C de la región de Macaracas, en la provincia de Los Santos, y expresidente de la Anagan, afirmó que aunque el gobierno de Laurentino Cortizo se va debiendo, será difícil mantener los subsidios desde del 1 de enero próximo, pues “fue tanto el despilfarro” que ha propiciado una crisis económica, que catalogó de “enorme”.

Contactadas, fuentes del MIDA prefirieron no emitir comentarios al respecto.

.