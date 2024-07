Alcaldía de Panamá intenta regular actividades de buhonerías; vendedores descontentos

Ciudad de Panamá/El alcalde Mayer Mizrachi se enfrentó a su primer gran desafío este fin de semana cuando funcionarios de la Alcaldía de Panamá acudieron a la avenida Central, también conocida como La Peatonal, para notificar a los vendedores informales que se dedican a actividades de buhonería, venta de legumbres o verduras que deben poner en orden sus permisos.

"En 15 días vamos para la guerra", expresó una de las vendedoras informales en un visible estado de cólera y frustración, en un video que circuló rápidamente en redes sociales.

A la diligencia acudió Jairo Navarro, director de Servicios a la Comunidad, junto a un grupo de funcionarios que se encargaron de informar a todos los vendedores que el Municipio busca regular la actividad, y quien no se ponga en regla en las oficinas municipales en los próximos 15 días, será desalojado.

Por este hecho, la Alcaldía de Panamá emitió un comunicado en horas de la tarde del viernes 12 de julio tras el incidente ocurrido con los vendedores informales.

En horas de la mañana de este lunes 15 de julio, decenas de buhoneros acudieron a las instalaciones municipales con el fin de dialogar con Mizrachi.

Le puede interesar: Alcaldía de Panamá tendría deuda que supera los 100 millones, asegura Roberto Ruiz Díaz

La propuesta

En el plan de acción presentado por Mizrachi hace algunos días se contempla la recuperación de espacios públicos, el ordenamiento de estos y formalizar el empleo informal, medida recomendada por diversos economistas como parte de la recuperación económica que debe enfrentar Panamá. El objetivo del alcalde es ordenar de manera inmediata las buhonerías, con el fin de que cumplan con los impuestos municipales.

En el corto plazo, Mizrachi propuso la rehabilitación del edificio Juan Ramón Poll, el cual pertenece al Municipio, pero se encuentra en desidia. Su propuesta es mejorar esta instalación que tiene cuatro pisos, y reubicar a los artesanos, buhoneros y emprendedores en no más de 60 días. Sin embargo, los buhoneros han expresado que no están de acuerdo con esa zona de reubicación porque es un lugar en donde la economía no fluye de la misma forma que en La Peatonal.

Mientras que en el largo plazo, el alcalde indicó que espera iniciar la construcción de un nuevo mercado de artesanías ubicado en la avenida 5 de Mayo.

Ante esta situación, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Juan Arias, señaló que la actividad de buhonería, a la que se dedican miles de personas que no cuentan con un empleo formal, debe ser regulada, y de alguna manera convertir a todos esos vendedores informales en formales.

Lo ideal sería regularlo de una forma u otra, no solamente porque son buhonerías clandestinas, sino en los últimos gobiernos se han creado ciertos espacios especiales para que ellos se ubiquen, luego ver cómo se convierten a formales", apuntó Arias.

Adelantó que desde la Cámara de Comercio buscan desarrollar una nueva ley que involucre a la micro y mediana empresa, que tendrá como fin incentivar la economía formal.

"Estamos viendo cómo trabajamos con el tema de MiPymes, y vamos a ver si logramos con Ampyme pasar una ley que abarque a la micro y mediana empresa, en ese sentido", resaltó.

Por su parte, el consultor laboral y docente universitario, René Quevedo indicó que la informalidad laboral es el mayor de los retos que tiene la economía panameña, puesto que es uno de los sectores que más ha aumentado en los últimos años.

En su análisis, el profesor Quevedo aseguró que la economía panameña casi no genera empleo formal, y la estrategia de la nueva administración debe incluir el generar confianza para que la empresa privada pueda empezar a invertir su dinero, lo que a su vez genera empleo formal y estabilidad.

Informalidad en cifras

De acuerdo con la Cámara de Comercio, la tasa de informalidad laboral abarca a unas 765 mil personas.

Mientras que la última encuesta de mercado laboral del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec) señala que existen 329,880 empleados del gobierno, 853,938 en la empresa privada y en la informalidad existen 754,798.

Solo en la avenida Central se estima que existen cerca de 600 personas que se dedican a la venta informal de productos.

"Esta medida se toma con el objetivo de garantizar la seguridad y el orden en las calles de la ciudad, así como de promover el desarrollo económico de manera regulada y responsable", expresó el Municipio de Panamá en el comunicado.