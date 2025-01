Adendas y complicaciones, los obstáculos de la culminación del policentro de San Isidro

Ciudad de Panamá, Panamá/Después de seis años, la espera continúa. Los residentes del distrito de San Miguelito y las áreas del norte de la provincia de Panamá aún no tienen una fecha clara para la culminación del recientemente declarado policentro de salud de San Isidro.

Esta es una de las obras pendientes de entrega desde la administración pasada. Su construcción inició en diciembre de 2018 y se esperaba que estuviera lista para finales de 2020. Sin embargo, hasta la fecha, la entrega ha sido postergada en dos ocasiones.

La obra, ejecutada por la empresa Alca Holding Int., registra un avance del 72% y según el ingeniero Julio Bergantino, asesor del despacho superior del Ministerio de Salud (Minsa), los retrasos se deben a "adendas" y "diferentes situaciones que se han presentado".

No me es permitido ni agradable hablar de administraciones anteriores, quisiera obviar ese tema. Sin embargo, creo que [el retraso] está relacionado con la forma en que se manejaron las cosas en ese periodo. Desde nuestra llegada hemos sido muy proactivos y exigentes. De hecho, ya hemos dado algunos pasos legales para garantizar que esto no quede en el aire si la empresa no cumple, aunque creemos que sí lo hará”, explicó Bergantino.