Reajuste presupuestario: MEF llevará cambios a la Asamblea

Parte de la filosofía presupuestaria de Chapman es que la planificación financiera del Estado se debe hacer en función a los ingresos y no al PIB.

Ciudad de Panamá, Panamá/El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, dio ayer una conferencia de prensa en la Presidencia de la República para explicar la postura del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ante los recientes sucesos en relación al presupuesto general del Estado.

A saber, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional recomendó el retiro del documento de finanzas públicas luego de indicar que el mismo no cumplía con lo contemplado por la Ley 362 de 2023 que establece un gasto mínimo en el sector educativo del 7% del producto interno bruto (PIB). En una entrega anterior de esta columna, calculamos cuál sería el mínimo necesario.

Además, se le recortaron fondos al programa de descentralización, llevando a la protesta por parte de cientos de representantes del corregimiento y decenas de alcaldes.

El ministro Chapman defendió su gestión presupuestaria hasta el momento, indicando que el proyecto elaborado era la respuesta correcta a la situación del país y que su filosofía detrás del mismo era “ordenar la casa”.

Tanto el presidente de la República, José Raúl Mulino, como Chapman, indicaron que tenían la meta de restaurar la confianza de los inversionistas internacionales en el país para así asegurar una tasa accesible de financiamiento para el Estado.

Vaivén

Cuestionado sobre el retiro del presupuesto y la posterior recomendación de retiro, el ministro Chapman indicó que “esto es parte normal” del proceso presupuestario y que este tipo de revisión y reforma ocurre “en las democracias más maduras”.

Y sobre la dotación del 7% del PIB al sector educativo, Chapman indicó que se había tomado la decisión en el Consejo de Gabinete de que se incluyeran todos los aumentos de gasto que exigen las leyes.

Aunque el ministro sí entabló su protesta de que el monto a pagar era demasiado y que se llevaría una parte muy grande de los ingresos públicos, empujando al país a pedir más prestado para cubrir la diferencia de tales ingresos y el gasto total.

Parte de la filosofía presupuestaria de Chapman es que la planificación financiera del Estado se debe hacer en función a los ingresos y no al PIB, ya que, por más que hay una relación entre el crecimiento del PIB y los ingresos del Estado, no es una relación perfecta. Es decir, puede ser que ocurra un aumento de PIB, más no de ingresos, en cual situación, como mencionamos, el Estado se ve presionado a recurrir a más deuda.

Chapman también protestó contra el hecho de que se le pide más gasto en su presupuesto, pero que cuando el MEF presentó iniciativas para ampliar el ámbito y las facultades de cobro de impuestos, se les negó.

Esto quizás fue una referencia a modificaciones al Código de Procedimiento Tributario que fueron eliminadas por la Asamblea Nacional luego de ser incluidas en un proyecto de ley de moratoria fiscal presentado por el MEF.

Beneficios

Ahora bien, el ministro indicó que quizás la demora en la discusión del presupuesto no habría sido del todo perjudicial, ya que al país le están soplando vientos incluso más favorables que cuando se hizo la primera versión.

En particular, un aumento en la tasa esperada de crecimiento económico flexibiliza los límites dentro de los cuales Chapman puede trabajar, dándole más espacio para cuadrar sus números.

El ministro también apuntó que era falso que se eliminara el subsidio al tanque de gas, lo cual contradijo algunas de las aseveraciones que fueron hechas en la Comisión de Presupuesto sobre el tema.

Goles

En su conferencia de prensa, Chapman amplió sobre comentarios dados por el presidente Mulino en la mañana de ayer de que el presupuesto de la Caja de Seguro Social estaría inflado por cerca de $500 millones y que se había solicitado su modificación para ajustarlo a la realidad.

También, en relación a ciertas cifras que aparecían en el texto presupuestario que no hacían mucho sentido, Chapman indicó que se habían presentado números que no fueron aquellos “aprobados por él ni por el Consejo de Gabinete” y que estaría investigando cómo fue que se presentaron estas cifras erradas ante la Asamblea Nacional.

Proceso

Cuestionado sobre el proceso para hacer estos cambios al proyecto de presupuesto —el aumento al sector educativo y también a los programas de descentralización— el ministro Chapman indicó que no sería necesario retirar el proyecto, tan solo llevar las propuestas de modificación a la Comisión de Presupuesto para que fueran incorporadas al mismo.