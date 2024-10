Presupuesto 2025: entre ajustes polémicos y un debate contrarreloj

Ciudad/El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó importantes ajustes al presupuesto general del Estado para 2025, que asciende a $26,084 millones y que, recientemente, fue retirado de la Asamblea Nacional.

Sin embargo, no se redujeron algunos gastos relacionados con el funcionamiento del Estado, una situación que ha sido duramente cuestionada por los diputados de la Asamblea Nacional. Una comparación entre los artículos normativos del presupuesto actual y el presentado para 2025 así lo confirma.

En el proyecto de presupuesto retirado, se limitan los traslados de partidas, se suspenden los pagos de bonificaciones y se establece que los gastos de representación solo se pagarán a los funcionarios mientras ejerzan "efectivamente" sus cargos.

Estas medidas que buscan reducir los gastos y generar ahorros para el país, no serían suficientes, pues el proyecto extiende los beneficios en dietas y uso de celulares, entre otros.

¿Extensión de beneficios o transparentando la gestión?

El documento establece el pago de dietas para quienes participen en “juntas asesoras, comisiones, comités u otros”, una disposición que no está contemplada en la actual ley de presupuesto (2024), la cual señala que “las dietas de las juntas directivas de las entidades públicas se reconocerán por un máximo de doscientos cincuenta balboas (B/.250.00) por mes y que no podrán ser modificadas en la presente vigencia fiscal”.

En el presupuesto retirado, se establece lo mismo, pero añadiendo que la medida también aplicará a “los miembros de las juntas directivas, juntas asesoras, comisiones, comités y demás organismos similares de instituciones descentralizadas, empresas públicas, intermediarios financieros o cualesquiera otras entidades públicas”.

Además, se aclara que los organismos mencionados podrán celebrar reuniones extraordinarias, presenciales o virtuales, cuando lo consideren necesario para cumplir sus objetivos, pero “sin derecho al reconocimiento de dietas por la asistencia a dichas reuniones”. Los funcionarios de las juntas directivas “solo podrán percibir dietas por su asistencia a las reuniones ordinarias, siempre que se celebren fuera del horario de trabajo de la institución a la que representan”, se lee.

Se establece el uso de celulares a “empresas públicas e intermediarios financieros”, algo que no está contemplado en la actual ley presupuestaria, la cual limita este beneficio a directores y subdirectores nacionales de las entidades del sector descentralizado.

Se mantienen los viáticos para la alta jerarquía

En cuanto a los viáticos, no hubo reducciones. Se mantienen los montos aprobados en septiembre pasado, tras una modificación a la Ley 418 de 29 de diciembre de 2023, que dicta el Presupuesto General del Estado para 2024. Se estableció que funcionarios como ministros, viceministros, diputados principales y suplentes, entre otros, que viajen en misiones oficiales al interior del país, recibirán un viático de $125 diarios. Para directores, subdirectores nacionales y demás funcionarios de diversas entidades, el monto será de $100 diarios.

Los viáticos al exterior también permanecen iguales. Para viajes a Europa, Asia, África y/o Oceanía, los ministros, diputados, magistrados y otros altos funcionarios recibirán $600 diarios. Para Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil y Chile, el viático será de $500 diarios, mientras que, para México, Centroamérica, el Caribe y el resto de América del Sur, el monto será de $400 diarios.

El presidente José Raúl Mulino expresó en septiembre su opinión sobre este tema: “No todo el que está en un puesto de gobierno es rico, y no todos pueden decir no me pagues viático que yo me pago mis viajes, eso no es así”.

Limitaciones a traslados de partidas

En cuanto a los ajustes propuestos por el MEF para el presupuesto de 2025 está la limitación de los traslados de partidas, lo que significa que ninguna entidad pública, incluida la Asamblea Nacional, podrá solicitar fondos adicionales a los recomendados por el Ejecutivo.

Las solicitudes de traslados deberán cumplir con normas específicas que prohíben el uso de saldos de ahorros comprobados de partidas de servicios básicos o contribuciones a la seguridad social para reforzar otros gastos de funcionamiento e inversión.

Actualmente, la ley permite utilizar estos saldos para reforzar gastos adicionales, una estrategia comúnmente empleada por entidades, incluida la Asamblea, para aumentar sus presupuestos.

Eliminación de bonificaciones y restricciones a gastos de representación

Una de las modificaciones más controvertidas, incluso para los diputados de la Comisión de Presupuesto, fue la que establece la “excepción del reconocimiento y pago de bonificaciones” para los funcionarios de entidades que recaudan ingresos para la Hacienda Pública.

El presupuesto de 2025 determina que, debido a “la insuficiencia presupuestaria, estas instituciones no podrán reconocer ni pagar bonificaciones a sus servidores públicos correspondientes a la vigencia fiscal de 2025, ni a periodos anteriores”.

Asimismo, el presupuesto incluye una disposición para revisar el marco jurídico que contempla bonificaciones o incrementos salariales con el fin de garantizar la sostenibilidad fiscal del Estado. En contraste, el presupuesto actual sí establece el pago de incentivos por mejoras en la recaudación fiscal.

Sobre los gastos de representación, se indica que solo se pagarán mientras los funcionarios “ejerzan efectivamente" sus cargos. De lo contrario, “la entidad nominadora deberá suspender inmediatamente el pago correspondiente”.

El presupuesto retirado mantiene los cánones de arrendamiento de oficinas en $11.50 por metro cuadrado.

El nuevo presupuesto: dan los plazos para sesiones extraordinarias

A pesar de que la Comisión de Presupuesto, encabezada por el diputado Sergio Gálvez, de Realizando Metas, objetó, el jueves (10 de octubre), el presupuesto del MEF, argumentando que incumple la ley que destina el 7% de los recursos a la educación y excede el límite de déficit permitido, entre otras cuestiones, aún, de acuerdo con fuentes legislativas, hay plazos para aprobarlo, pero en sesiones extraordinarias, si el Ejecutivo así lo decide.

"La Asamblea finaliza sus sesiones extraordinarias el 31 de octubre. Si el Ejecutivo presenta el nuevo documento esta semana y es acogido por la Comisión, podría ser aprobado en segundo y tercer debate dentro de este periodo", expresó una de las fuentes consultadas, echando por tierra la tesis de que se quiere mantener el mismo monto del presupuesto vigente.

Y es que, no sería la primera vez que un presupuesto se apruebe en extraordinarias, pues el de 2024, de $30,690.4 millones, fue avalado por la Asamblea en diciembre del año pasado, en sesiones extraordinarias.