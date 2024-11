Reformas a la CSS: lo que se dijo en la Asamblea

Ciudad de Panamá, Panamá/El proyecto de ley que reforma la Caja de Seguro Social (CSS) fue presentado ante la Asamblea Nacional al cierre de la semana pasada por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y el nuevo director de la CSS, Dino Mon. Esta nota explora lo discutido en tal presentación.

Sacrificio

Una de las palabras clave del debate de la CSS es "sacrificio", que significa el aporte que los contribuyentes panameños tendrán que hacer —bajo la propuesta del Gobierno— para mantener a flote el sistema de pensiones del país.

El aporte inicial equivaldrá a $966 millones y eventualmente superará los mil millones de dólares anuales. El ministro Chapman explicó que alrededor de un tercio del primer aporte vendrá de dólares originalmente destinados al Fondo de Ahorro de Panamá, los cuales son generados por el Canal de Panamá.

Además, el presupuesto para 2025 aprobado por la Asamblea Nacional contiene una recaudación adicional de más de mil millones de dólares, lo cual podría implicar moratorias adicionales de impuestos: periodos en que se pueden pagar los saldos debidos sin incurrir en multas.

Urgencia

El Gobierno Nacional —incluyendo el presidente de la República, José Raúl Mulino— ha indicado que la prioridad de estas reformas es urgente. De no disponer de fondos para las jubilaciones, los pensionados podrían recibir pagos incompletos tan pronto como el próximo año. Según el ministro Chapman, incluso podrían estar recibiendo menos de la mitad de sus jubilaciones antes del 2030 de no hacerse una reforma.

Tal urgencia ha llevado al presidente Mulino a pedir a los gremios y sindicatos no entorpecer el proceso —es decir, no protestar en las calles— revelando que de no aprobarse una reforma, los pensionados recibirán cerca de un sexto menos en sus pensiones. Y en tres años, el descuento a las pensiones sería de la mitad.

Fusión

Una de las propuestas más controvertidas de los gremios sindicales era revertir la división del programa nacional de pensiones para así usar los aportes de los cotizantes del sistema nuevo —el mixto— para financiar las jubilaciones de los pensionados del sistema viejo —el definido.

El sistema definido era una cartera común a donde todos los nuevos cotizantes aportaban dinero y del cual todos sacaban sus jubilaciones. El sistema mixto —el nuevo— guardaba parte del dinero aportado en una cuenta personal, diferente a la cartera común.

No obstante, la propuesta del Gobierno Nacional hace en efecto eso: fusiona el dinero de los dos sistemas en un solo fondo. Esto permitirá a la CSS usar efectivo aportado por contribuyentes a cuentas personales para cubrir las pensiones de los jubilados del sistema definido.

La receta para lograr tal fusión es que el nuevo fondo respetará —hasta el 2032— los parámetros de cada uno de los sistemas existentes —el definido y el mixto— pagando de una cartera común los dineros acorde a los programas anteriores.

Salud

Un elemento clave de la presentación del Gobierno ante la Asamblea fue el hecho de que los costos de atención médica están aumentando mucho más rápido que los salarios, lo cual está generando una presión sobre los trabajadores del país.

Adicionalmente, también hay una fuerte presión sobre el sistema médico causada por la operación de la Ciudad de la Salud, que requiere de más de cien millones de dólares anuales para operar, llevando a apretones de gasto en otros rubros de salud.

Privatización

Un slogan del Gobierno para su propuesta ha sido que la misma no privatiza la CSS. Tal privatización implicaría la concesión del proceso de jubilación a un grupo de empresas privadas. Esto no es el caso bajo la propuesta gubernamental.

No obstante, la CSS sí dispondrá de una importante flexibilidad en asignar a terceros la administración de sus fondos. Pero seguirá prefiriendo invertir la mayor parte de su dinero en deuda pública, la cual históricamente ofrece retornos más bajos que la inversión en empresas del sector privado.

Parte del nuevo fondo único de jubilación sí podrá ser invertido en empresas privadas, pero no a una proporción suficiente para determinar de forma principal el retorno general de la CSS.

Expectativa

Uno de los antecedentes más relevantes de la reforma a la CSS es el aumento de la expectativa de vida. Tal aumento es lo que justifica, según el Gobierno, elevar la edad de jubilación por tres años.

Esto pondrá la edad de jubilación de Panamá a un nivel similar que Corea del Sur, India, Estados Unidos y Singapur.

La pregunta clave aquí es si nuevas tecnologías hoy emergentes podrán reemplazar una parte importante del valor agregado que ofrece Panamá, minando la estabilidad social que produce el sistema actual de “clusters” o grupos productivos mediante la generación de empleos.

Base

El proyecto del Gobierno también propone la creación de una pensión básica universal de $144 al mes o $1,728 al año. El propósito de esta pensión, ofrecida incluso a aquellos que no han cotizado, sería tanto para facilitar la independencia de los jubilados como para apoyar a las familias que los cuidan.

Tal pensión sería una adaptación del programa de subsidios $120 a los 65. Por tal motivo, aunque la pensión será pagada por la CSS, el dinero provendrá del Gobierno Central.

Mérito

Queda la pregunta de por qué la CSS debería recibir más financiamiento si no habría demostrado una prudente administración financiera. El Gobierno Nacional argumenta que su propuesta de reforma a la CSS habilitará un sistema de méritos para administrar la CSS, lo cual redundará en un mejor servicio a la población.

Adicionalmente, la CSS se concentraría en el desarrollo tecnológico para ofrecer una experiencia fluida a sus usuarios a través de métodos digitales. Y se establecerán sistemas de coordinación con el Ministerio de Salud no solo para la compra de medicamentos sino para la provisión de servicios de salud de calidad.

No obstante, varios cuestionamientos y dudas han sido elevadas alrededor de la propuesta del Gobierno Nacional para reformar la CSS, las cuales serán exploradas en una entrega posterior.