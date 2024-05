Retos del nuevo gobierno | Caja de Seguro Social, una 'bomba de tiempo' que necesita atención urgente

Ciudad de Panamá/El grave desbalance en los fondos que existe en uno de los programas de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social es un problema que todos conocen, pero que pocos han decidido afrontar. En esta línea, el presidente electo, José Raúl Mulino, ha dicho que trabajará en la situación desde el día uno.

La administración del presidente Laurentino Cortizo, intentó, pero sin resultados, inyectar fondos al IVM a través de los beneficios que esperaba obtener del contrato minero.

Sobre la mesa se ha puesto una serie de informes de organizaciones internacionales, gremios, entre otros grupos de la sociedad, con diversos pero concluyentes análisis que detallan la situación exacta y las posibles soluciones a implementar, pero ¿Cuáles serían las razones por las que hasta ahora nadie ha decidido tomar el tema en serio?

El programa IVM de la CSS tiene dos componentes:

Sub-Sistema Exclusivamente de Beneficio Definido (SEBD) Sub-Sistema Mixto (SM)

El que está en desbalance es el de beneficio definido.

‘Costo político’

A pesar de ser un problema que amenaza la capacidad de la institución para pagar las jubilaciones y pensiones a miles de panameños, el exsubdirector de la CSS, Francisco Bustamante, aseguró que toda la situación con los fondos ha seguido así debido a un “costo político”.

(Es importante conocer que un “costo político”, es la “pérdida de apoyo que sufren los actores políticos cuando toman decisiones o tienen conductas impopulares. En democracia, el cálculo de costo político nos protege de decisiones injustas. Si una política pública es impopular, difícilmente es buena”, según explicó el politólogo Harry Brown, en su cuenta de X).

Para Bustamante, la Caja es una única red de seguridad social, muy ambiciosa, que protege al ciudadano desde antes de nacer hasta después de la muerte.

Obviamente decirles a las personas que esa red no está funcionando genera mucha aprensión y ansiedad en la población”, recalcó.

¿Existen o no los fondos para jubilaciones y pensiones?

Según diversos actores públicos y privados, el déficit actual es el resultado de varios factores, incluyendo una población envejecida y una creciente informalidad en el mercado laboral. Como lo advierten, es un escenario insostenible a largo plazo si no se implementan reformas estructurales urgentes.

El desbalance que existe en el subsistema de beneficio definido implica que las contribuciones actuales no son suficientes para cubrir las pensiones y jubilaciones de la creciente población de retirados.

El subprograma de beneficio definido es el que tiene problemas, cada vez tiene menos cotizantes, que pasan a ser beneficiarios. Es insostenible ese sistema”, Bustamante.

Lo mismo opina el economista Domingo Latorraca, quien contó a TVN-2.com que, la situación de “no ser viable”, se debe a que los “supuestos” que se utilizaron en su diseño original datan de los años 60, y ya no son válidos, porque las personas hoy en día viven 20 años más.

Latorraca compartió a TVN-2.com un informe, en donde se aborda la problemática de las reservas del Sistema Exclusivamente de Beneficio Definido (SEBD), el cual señala que las reservas del SEBD, y del fideicomiso a favor del IVM se agotarán entre finales de 2023 e inicios de 2024, si no se hace nada.

Esta conclusión ya ha sido advertida en informes de años anteriores, incluso en los informes actuariales de la CSS y de la Junta Técnica Actuarial desde principios de la década de 2010´s.

De acuerdo con el documento proporcionado, “las estimaciones de la JTA apuntan a déficit anuales de aproximadamente $2,400 y $6,000 millones en 2030 y 2050, respectivamente”.

Una variable que influye en este desbalance de fondos sucede según Latorraca, porque las personas que se jubilan hoy en día terminan retirando el doble de lo que aportaron. Por ejemplo, una persona que cotiza por 30 años, en 8 años retira todo lo que aportó.

También, influye, pero no es lo principal, la creciente informalidad del mercado. Un problema latente en América Latina, sin embargo, subrayan que no es la causa de la “inminente quiebra”.

Eso es como una bomba de tiempo. Estaba bien cuando tenían muy pocas personas jubiladas, pero a medida que la población va envejeciendo es más y más, y no alcanza. Cuando fallece ha retirado el doble de lo que aportó”, subrayó Latorraca.

¿Soluciones?

Primero, se debe reconocer que el sistema de pensiones está desfasado, dijo Latorraca.

También explica que, para darle sostenibilidad a ese subprograma de beneficio definido, es importante evaluar los aportes que hace el Estado, es decir, cuántas cuotas se requieren para lograr una jubilación. Asimismo, los porcentajes de aportes, tanto los empleadores, como los empleados, y cómo se distribuyen esos aportes.

“Creo que es un diseño imperfecto pero viable, en donde tal vez no va a ver un consenso pero que se tienen que tomar decisiones”.

De acuerdo con Latorraca, el ministro designado de Economía y Finanzas, Felipe Chapman ha sido muy claro en reiterarle a los jubilados que no se les va a cambiar ninguna condición, y que van a continuar recibiendo siempre su pensión. Pero, a su juicio, “el no hacer nada no es una opción”.

Para Bustamante, existen muchos problemas estructurales que se deben resolver antes de trabajar en el programa de pensiones y jubilaciones.

El problema es mucho más complejo de qué cuánto dinero falta para pagar las pensiones, el problema es cómo gestiono la seguridad social de manera tal de lograr un mecanismo sostenible en el tiempo”, enfatizó.

De cualquier forma, Bustamante asegura que la solución tomará mucho tiempo, pues la Caja tiene múltiples problemas que afectan la calidad de su producto, en todas sus formas.

Hay que hacer un proceso de reformas integral, profunda, y va a tomar mucho tiempo. Los sistemas son arcaicos. Es un trabajo duro y titánico", enfatizó el exfuncionario de la CSS.

Lo cierto es que según ha dicho Mulino, su administración deberá asumir el gran reto de los múltiples problemas que convergen en una sola institución, reto que "las últimas tres administraciones no quisieron hacerlo, en una situación en que la economía no está en su mejor momento".

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas designado, Felipe Chapman, afirmó que este problema es algo “que le quita el sueño”, y, sin lugar a duda, es algo que se tiene que solucionar, porque no se revisó en 15 años, a pesar de que estaba establecido en la ley.

Sin embargo, a la fecha, se desconoce el monto exacto de déficit que existe en el programa, toda vez que la CSS no ha proporcionado los estados financieros actualizados de la institución.

Yo creo que a los contribuyentes muy probablemente nos va a tocar ayudar a ese programa (…) Se acabó el tiempo y hay que actuar”, destacó.

Además del problema de la insostenibilidad del sub-sistema de beneficio definido, la Caja de Seguro Social también enfrenta otros retos que van desde el desabastecimiento de medicamentos, largas listas de espera en cirugías quirúrgicas, hacinamiento de los cuartos de urgencias, mala atención al asegurado, entre muchos otros.