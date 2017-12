"Claramente yo. ¡Entre Cristiano y yo, yo! No... lo sabéis, mucho mejor Cristiano. Pero no pasa nada, he hecho una buena carrera también", declaró un sonriente Zidane, ganador del Balón de Oro en 1998.

Ya en tono más formal, el técnico galo alabó las virtudes del astro luso, al que consideró "el mejor jugador de la historia del fútbol".

"Hay muchos jugadores, por ejemplo en este club, que hicieron historia, pero lo que esta haciendo él, ninguno lo ha hecho, al final son los datos que hablan por él, es impresionante", añadió Zidane, antes de vaticinar que Ronaldo seguirá en el Real Madrid "hasta que se retire".

Al conquistar el jueves su quinto Balón de Oro, después de los logrados en 2008, 2013, 2014 y 2016, Ronaldo, de 32 años, igualó en galardones con el argentino Lionel Messi (ganador de 2009 a 2012, y en 2015).