El hispano-congoleño Ibaka fue suspendido por tres partidos sin sueldo luego de un altercado con Marquese Chriss, quien fue también suspendido un encuentro sin salario.

Ambos jugadores se enfrascaron en una pelea en el tercer cuarto de la victoria 126-101 de los Cavaliers sobre el quinteto canadiense.

Serge Ibaka has been suspended three games without pay and Marquese Chriss has been suspended one game without pay for their involvement in a fight during last night's game.pic.twitter.com/IMQB4DACrH