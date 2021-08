Jonathan Araúz, de vuelta a Triple A de los Medias Rojas

La organización de Boston informó, en su cuenta de Twitter, que Araúz pasa a la filial de Worcester para crear un espacio en la nómina al lanzador Matt Barnes quien fue habilitado tras encontrarse en la lista de lesionados relacionada al Covid-19.

The #RedSox today reinstated RHP Matt Barnes from the COVID-19 Related Injured List. To make room on the active roster, INF Jonathan Araúz was optioned to Triple-A Worcester.