Kane, de 24 años, abandonó Wembley a los 87 minutos de juego tras haber marcado dos goles en la victoria 4-1 contra el Liverpool, el domingo en la novena jornada de la Premier League.

Los Spurs confirmaron en Twitter que el delantero internacional inglés fue diagnosticado de una "tensión menor en el muslo izquierdo" y Pochettino confirmó en su rueda de prensa previa a la décima jornada que no podrá jugar en Old Trafford.

"No podemos tomar el riesgo, el médico tomó la decisión de no tomar el riesgo y no tiene ningún sentido tomarlo, y arriesgarnos a agravar el problema", dijo Pochettino.

"Es solo un pequeño problema, pero los jugadores no son máquinas y es difícil hacer frente a las obligaciones internacionales y jugar cada tres días", añadió.

Manchester United (2º) y Tottenham (3º) cuentan ambos 20 puntos, a cinco del líder Manchester City.