Liga chiricana de béisbol rechaza declaraciones de Lenín Picota sobre pelotero dopados

La Liga de Béisbol de la Provincia de Chiriquí, en un extenso comunicado, rechazó las declaraciones que diera en días pasados, el ex manager del equipo mayor, Lenín Picota, quien aseveró que tenía conocimiento que algunos jugadores se estaban inyectando sustancias prohibidas. De igual forma, comunican, que no han definido la participación del equipo en el Campeonato Mayor, de celebrarse en los próximos meses, tras ser cancelado debido a la pandemia del coronavirus.

A continuación, el Comunicado íntegro.

Por medio de la presente, la Junta directiva de la Liga Provincial de Beisbol de Chiriquí, desea aclarar algunos temas que se han mencionado semanas atrás en diferentes entrevistas o programas de radio, que consideramos no se ajustan a la realidad de los hechos ocurridos.

Como primer punto, queremos abordar el tema de la entrevista presentada en días pasados donde el señor Lenín Picota manifiesta que el equipo no estaba bien preparado y que él tenía conocimiento de que los jugadores se estaban inyectando sustancias prohibidas.

Estas aseveraciones nos llaman la atención porque en ningún momento él informó a la comisión técnica ni a la directiva estas irregularidades que manifiesta y, además, porque él encontró un equipo que había estado preparándose desde hacía varios meses bajo la dirección de Alfonso Urquiola, contrario a lo manifestado en la entrevista.

El señor Picota vino a Chiriquí a dirigir el equipo, contratado por el presidente Manuel Sánchez.

Esto fue un planteamiento de campaña del señor Sánchez que fue visto con buenos ojos por el resto de los miembros de la nómina porque siempre se consideró al señor Picota como un excelente profesional y con capacidades de sobra para llevar al equipo a un campeonato.

Lamentablemente, esta directiva tomó el control de la liga en diciembre de 2018 faltando apenas días para el inicio del campeonato juvenil y con una preselección mayor ya en entrenamiento y lo peor, el señor Picota llegó a tomar el control del equipo un mes tarde de lo acordado y echó a un lado al señor Urquiola quien había hecho como siempre un excelente trabajo. Los resultados al final no se dieron y como profesionales, se decidió tomar rumbos diferentes, pero consideramos que estas declaraciones hechas por el señor Picota un año después del campeonato, dejan mucho que desear del profesionalismo que debe tener para elcargo que fue contratado.

Como segundo punto, queremos confirmar que, a finales de febrero de 2020, la Junta Directiva de la LPBCH, decidió de manera unánime, darle el mandato al presidente Manuel Sánchez para que participara de diferentes programas y diera una serie de entrevistas en las cuales se tratara de presionar a la Fedebeis para que modificara el calendario del torneo Mayor 2020 ya que considerábamos que estábamos en desventaja por tener demasiados jugadores en la selección que viajaría a Arizona a participar en el clasificatorio del Clásico Mundial de Beisbol.

Es importante aclarar, que para la fecha del congresillo técnico administrativo, la junta directiva de la LPBCH en su mayoría aprobó que el equipo de Chiriquí participara del Campeonato Nacional Mayor 2020 y que debíamos plantear algunas opciones de modificación al calendario.

Estas solicitudes de la LPBCH fueron rechazadas tajantemente por la Federación.

Este rechazo, provocó que el presidente manifestara que presentaría su renuncia a la LPBCH.

Hasta hoy, 21 de mayo de 2020, esa renuncia no se ha presentado.

Luego de este congresillo, se da la suspensión del campeonato Nacional de Beisbol Mayor 2020 por motivo de la pandemia del Covid-19 y todas las ligas provinciales nos encontramos a la espera de un pronunciamiento oficial de la Federación Panameña de Béisbol sobre las opciones que se tienen para desarrollar o no el torneo en los próximos meses.

La Junta directiva de la LPBCH no ha mantenido ninguna reunión desde el mes de marzo de 2020, no ha tomado ninguna decisión sobre la participación del equipo de Chiriquí en un próximo torneo mayor y no ha autorizado a ninguno de sus miembros a dar declaraciones sobre este tema, por lo que no entendemos en base a que, se ha afirmado en algunos grupos y medios de prensa, que el equipo de Chiriquí no participará del torneo y mucho menos, que LIGA DE BÉISBOL DE LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ haya personas independientes que se estén tomando atribuciones de llevar el equipo de Chiriquí en caso de que la Junta Directiva de la liga LPBCH decida no hacerlo.

Es fundamental para nuestra organización, definir con el presidente su continuidad al frente de este proceso, restructurarnos de ser necesario y esperar las propuestas de la Federación para poder pasar a analizar, primero en directiva y luego con los peloteros, la participación en el torneo Mayor bajo las condiciones que la Federación presente. No es un secreto que el país está atravesando por una situación económica muy delicada y todas las ligas tendrán problemas para generar fondos, por eso, debemos esperar la propuesta de la federación para que pueda ser analizada, antes de sacar conclusiones.

Recordamos a todos nuestros fanáticos que la Junta Directiva de la Liga Provincial de Beisbol de Chiriquí fue elegida para dirigir el deporte del beisbol dentro de la provincia desde 2018 hasta 2022, encontramos una liga que mantenía altas deudas que fueron canceladas y que esperamos dar lo mejor de nosotros para continuar con el desarrollo de este deporte, número uno en nuestra provincia.

Esperamos con este comunicado ilustrar a nuestros fanáticos, jugadores y a la prensa, agradeciendo siempre su apoyo y preocupación por el equipo. En cuanto tengamos noticias sobre el torneo mayor 2020, seremos los primeros en notificar nuestra posición.

Dado en la ciudad de David, a los 22 días del mes de mayo de 2020.

Manuel Sánchez - Presidente Edgar Urriola - TesoreroLionel Iván Isaacs - Vicepresidente Jorge Miranda - VocalRaul E. Quiros L. - Secretario Diomedes Kaa - Fiscal