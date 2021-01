Manning, dos veces campeón de la NFL, entre finalistas al Salón de la Fama

La lista, determinada por una votación del comité de selección del Salón, también incluyó a los jugadores elegibles por primera vez Calvin Johnson (receptor abierto), Jared Allen (ala defensivo) y Charles Woodson (corredor defensivo).

El comité de selección determinará los miembros del Salón de la Fama de 2021 y anunciará las opciones el 6 de febrero con una ceremonia de consagración el 8 de agosto en Canton, Ohio.

Manning, de 44 años, guió a los Colts de Indianápolis a la corona del Super Bowl en el 2007 y después a los Broncos de Denver al título del Super Bowl 2016 en el último juego de sus 18 años de carrera en la NFL.

El cinco veces Jugador Más Valioso de la NFL lanzó para 71.940 yardas en su carrera y 539 touchdowns, reescribiendo los libros de récords de la liga con esfuerzos tales como 55 pases de touchdown en una temporada y 5.477 yardas aéreas en una campaña.

Congratulations to QB Peyton Manning on being selected as a Finalist for the #PFHOF21 Class!@Colts | @Broncospic.twitter.com/hJXjIYSuEU