Marc Gasol: "Debemos tener paciencia"

"Debemos tener paciencia. Tomar todas las precauciones, seguir confinados. Y tratar de ser lo más estrictos posible", insistió en acentuar el pívot de los Toronto Raptors, los vigentes campeones de la NBA, y de la selección española de baloncesto en una entrevista con aficionados realizada desde el perfil de Instagram del Bàsquet Girona, del que es el presidente.

El jugador barcelonés, de 35 años, explicó que se entrena en casa "a la espera de que se retome el curso" y de que se pueda "volver a disfrutar del deporte". "Todos lo echamos de menos. Pero ahora debemos seguir confinados", señaló.

"Espero que la crisis actual no se lleve por delante muchos clubes; ni de baloncesto ni del resto de deportes", añadió Gasol antes de afirmar: "Aquí, en Toronto, cada vez hay menos gente por las calles".

"En Ontario, hasta el momento, se han detectado 1.100 casos positivos. Cuando se detuvo la NBA, tanto aquí como en Canadá como en Estados Unidos mucha gente entendió que se trata de un problema serio", dijo.

El pívot de los Toronto Raptors, que admitió que su hermano Pau y Juan Carlos Navarro han sido dos de los jugadores que más le han marcado a lo largo de su exitosa carrera deportiva, considera que el equipo canadiense puede volver a conquistar el anillo: "Tenemos mucha confianza en nosotros mismos. Podemos derrotar a cualquier equipo. Somos capaces de volver a ganar el anillo".

"El de la temporada pasada no lo veo casi nunca porque no sale mucho de la caja. Pero estoy muy contento de los recuerdos que me generará de por vida. Es una satisfacción a la cual pensaba que nunca llegaría. Fue algo espectacular. Muy emocionante", admitió Marc Gasol, que redondeó una temporada extraordinaria proclamándose campeón del mundo con la selección española en China al imponerse a Argentina en la final.

El jugador español aseguró que continúa disfrutando "mucho" del baloncesto porque "es un deporte que te obliga a ir reinventándote, a ir cambiando, es como un organismo vivo".

En cuanto a los Juegos de Tokio, Marc Gasol comentó que mantiene intacta la ilusión por competir. "Son una experiencia única, algo muy bonito de vivir para un deportista", dijo el pívot, quien también admitió que, dentro de unos años, le gustaría retirarse en el Bàsquet Girona.

"Girona es un lugar especial para mí. Siempre he tenido un vínculo muy fuerte con la ciudad. Recuerdo con mucho cariño mi época aquí. Fue increíble. Un sueño. Me haría mucha ilusión volver a jugar en Fontajau", sentenció Gasol.

El pivot aseguró que sigue los partidos del equipo gerundense por 'streaming' desde el otro lado del Atlántico y que está "muy orgulloso de cómo se están haciendo las coses en el club, que continúa creciendo y que tiene un proyecto con mucho recorrido".