Por Carlos Figueroa Jaramillo



Plaza Amador busca su primer triunfo de la temporada ante el Santos Guápiles de Costa Rica en partido por la Liga de Concacaf a celebrarse este jueves 23 de septiembre en el Estadio Nacional de La Sabana.

Los Leones no saben lo que es ganar en la Liga Panameña de Fútbol (LPF) donde han sumado cinco puntos producto de la misma cantidad de empates y dos derrotas.

La cuota de gol de los dirigidos por Jorge Dely Valdés ha sido escuálida: apenas han marcado tres anotaciones en la actual campaña y son últimos en la Conferencia Este.

"Nosotros somos Plaza y siempre intentamos ganar hasta el cara y sello. Somos conscientes de que nos falta concretar muchas chances de goles que hemos tenido", dijo Dely a la prensa tica.

Su rival, Santos, marcha segundo en el torneo tico con 20 unidades, una menos que el líder Herediano. Suman 19 goles a favor y 18 en contra en 12 partidos. En sus últimos cuatro encuentros promediaron un triunfo (2-1 vs. Cartaginés) y tres empates (2-2 vs. San Carlos, Guadalupe y 3-3 vs. Saprissa).

El partido empezará a las 5PM, hora panameña.