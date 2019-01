Costa Rica renuncia a eliminatoria rumbo a la AmeriCup 2021 de baloncesto

"Se tomó el acuerdo en firme de la no participación de la selección nacional mayor masculina, debido a que no sería responsable por parte de la Federación enviar un grupo que no haya tenido la suficiente preparación y pueda rendir de la mejor manera ante un evento internacional de tal magnitud", indicó la Fecoba en un comunicado.

Costa Rica estaba clasificada a la segunda ronda de la eliminatoria rumbo a la AmeriCup 2021, fase que se llevará a cabo en febrero próximo y en la que estaba ubicada en un grupo junto a Cuba, Bahamas y Antigua y Barbuda.

Sin embargo, la Fecoba renunció a participar por una falta de presupuesto que provocó la renuncia del cuerpo técnico y jugadores a finales de 2018.

Según la Federación, en su sesión ordinaria del 3 de diciembre de 2018 el entrenador Daniel Simmons y su asistente Eric Champion, informaron que durante noviembre no se habían realizado entrenamientos, pues el equipo completo había renunciado.

"Ante esto el cuerpo técnico también presenta su renuncia pues afirman que no seguirán el proceso con otro grupo de jugadores que no sea con el que venía trabajando", detalla el comunicado de la Fecoba.

De acuerdo con la entidad, los jugadores estaban exigiendo salario, una solicitud que no podía ser cumplida debido a falta de fondos para ello.

La Federación informó que en la misma sesión de diciembre pasado decidió "empezar el relevo generacional con miras al siguiente ciclo olímpico que se iniciará con El Salvador 2021".

EFE