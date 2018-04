Bravos activan al panameño Johan Camargo

Mark Bowman, reportero de los Bravos para Major League Baseball (MLB), indicó en su cuenta de Twitter que la activación de Camargo se da en momentos que el lanzador Aníbal Sánchez fue colocado en la lista de lesionados por rigidez en el tendón de la corva derecha.

Johan Camargo has been activated for tonight's game. Anibal Sanchez was placed on the DL with a right hamstring strain.