El quinto episodio fue donde los Indios de Cleveland enterraron a los Yankees con un racimo de 7 carreras más la que anotaron en el segundo, las dos en el sexto episodio y otra en el octavo.

El lanzador ganador fue Aaron Civale y el perdedor Luis Gil. A la ofensiva por los Indios Franmil Reyes quien bateó de 5-3 con 3 carreras empujadas, 1 cuadrangular y por los Yankees el mejor al madero fue Luke Voit bateando de 2-1 con 2 remolcadas.

A win in the Windy City.Ain't nothing better. pic.twitter.com/L5SyI4CgnO