El polémico grito que empaña la fiesta mexicana en el inicio del Mundial

Un día después del triunfo del domingo ante Alemania (1-0) en el Luzhniki, la FIFA abrió un expediente disciplinario contra la Federación Mexicana de Fútbol (Femexfut), después de que varios medios de comunicación recogieran que los hinchas del Tri volvieron a usar en sus cánticos la palabra "Puto" (término despectivo contra los homosexuales) durante el partido.

'Miles de personas a la vez'

"Lo hicimos miles de personas a la vez, por eso no nos echaron. Para nosotros es divertido, es algo muy mexicano. Pero bueno, nos han amenazado con quitarnos puntos y hay otras formas de animar. Ya se están inventando otros cánticos", explican este miércoles dos aficionados, Gustavo Castañeda y Diana Sandoval, presentes en el estadio, cuya luna de miel incluyó un domingo histórico en Moscú.

Según el procedimiento establecido por la organizadora del Mundial para este tipo de casos, si los aficionados repiten estos comportamientos incluso se podría retirar puntos en la clasificación a México.

Además, el año pasado se activó un nuevo protocolo. En caso de que el árbitro se percate de una actitud discriminatoria podrá detener el juego y pedir al público que deje de hacerlo.

En caso de no cumplirlo, se suspenderá de forma parcial para dar otra advertencia y si continúa se suspenderá definitivamente el duelo.

La FIFA no ofreció detalles, pero según varios medios de comunicación esos cantos se tratarían de insultos hacia el portero germano Manuel Neuer cada vez que tocaba el balón, al que la afición mexicana le gritaba su polémico cántico.

"Fue solo una vez, en el minuto 24 cuando sacó el portero, pero lo cantó mucha gente", precisa Castañeda.

Como hace un año en la Copa de las Confederaciones, la Femexfut ha pedido a los aficionados que eviten ese grito.

"En Rusia evita que te retiren tu 'Fan ID' (carnet del hincha indispensable para entrar a los estadios). En los estadios... No grites puto. No grites ni insultes a los jugadores, no utilices palabras altisonantes durante los partidos", señaló.

A diferencia del domingo en Luzhniki, donde gritaron miles de personas, hace un año en la Confederaciones se registraron únicamente casos individuales y los observadores antidiscriminación de la FIFA los señalaron. Inmediatamente agentes de seguridad sacaron del estadio a los alborotadores, que no pudieron entrar a los siguientes partidos.

'Con el Cielito lindo'

La polémica contaminó la apacible concentración mexicana en las instalaciones del Dinamo de Moscú.

"Es buen momento para lanzar un mensaje, ya nos amonestaron ayer como mexicanos por el grito, y creo que es buen momento para invitar a la gente a que no lo haga, que nos apoye de una forma diferente", señaló el centrocampista Marco Fabián en rueda de prensa.

"Hacer viajes tan largos para apoyarnos y que nos los dejen entrar sería una lástima... Apoyen de diferente manera, con el 'Cielito lindo' o el grito de 'México al 100'", añadió.

En los estadios mexicanos se escucha regularmente que los aficionados griten "ehhh, puto" durante el saque de portería del arquero rival.

La FIFA inició su campaña contra este grito en el Mundial 2014, después de que los hinchas del Tri se lo dedicaran a Neymar cada vez que tocaba el balón, en el empate sin goles ante Brasil de la primera fase.

Desde entonces, varias multas y advertencias no han acabado con esta costumbre y la polémica ha adquirido una dimensión internacional.