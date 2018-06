"Hoy, un día muy difícil para mí en lo personal y en lo profesional. Las veces que me he caído, me he vuelto a levantar y, esta vez, no será la excepción", inició el volante del Universitario de Deportes de la Primera División del fútbol peruano.

"Es muy difícil, muy duro. No tengo palabras para describirlo, pero sé que no será imposible. Dios pone en nuestro camino pruebas para superarlas y no darnos por vencidos para seguir creyendo y confiando en Él", siguió.

"Mi sueño se me esfumó. Dios lo quiso así. Volveré más fuerte que nunca. El dolor y el sufrimiento son temporales. Rendirse no es una opción. Gracias, Panamá, por toda su solidaridad. llevo en mi corazón cada muestra de apoyo. Esto no termina aquí", concluyó Quintero.