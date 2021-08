Por AFP



Amnistía Internacional (AI) pidió este jueves a Catar, sede del Mundial de fútbol de 2022, hacer más por investigar la muerte de trabajadores en el país, tras advertir que numerosos casos han quedado sin explicación.

Al acercarse la Copa del Mundo, Catar ha sido cuestionado por temas de derechos laborales, incluidos los índices de mortalidad, lo cual motivó protestas de algunas selecciones, como la de Alemania.

"Las autoridades cataríes no han investigado la muerte de miles de trabajadores migrantes en la última década a pesar de la evidencia que vincula las muertes prematuras con condiciones laborales deficientes", indicó AI en un informe.

El texto "documenta cómo Catar normalmente emite certificados de muerte de trabajadores migrantes sin investigaciones adecuadas, y atribuye las muertes a 'causas naturales' o fallos cardíacos mal definidos".

La organización señaló que un sistema sanitario bien financiado debería poder identificar la causa de muerte de 99% de los casos.

Pero en Catar, la causa de muerte no fue determinada en 70% de los casos, según un análisis de los registros en los países de origen de los migrantes.

La monarquía del Golfo negó en febrero informes del diario británico The Guardian sobre las excesivas muertes de trabajadores, e insistió en que la cifra no es confiable pese a que no publicó la cifra real.

Amnistía dijo que analizó 18 certificados de muerte emitidos entre 2017 y 2021, 15 de los cuales usaron términos vagos como "fallo cardíaco no especificado" y "fallo respiratorio agudo por causas naturales".

"Esencialmente, todo el mundo muere de fallo cardíaco o respiratorio, y esas frases no tienen sentido sin una explicación", dijo a AI David Bailey, patólogo y miembro del grupo de trabajo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre certificados de muerte.

Catar ha dado garantías sobre su historial en derechos humanos y laborales, así como ha prometido tener lista la infraestructura para la Copa del Mundo.

Organizaciones internacionales han criticado al país rico en gas por el trato a sus cientos de trabajadores extranjeros, especialmente de África y Asia.

Doha anunció varias reformas a sus normas laborales desde que fue escogida como sede del Mundial, aunque críticos señalan que su aplicación ha sido desigual.

"No apoyamos o coincidimos con la posición que ha tomado Amnistía contra Catar. El impacto positivo de las reformas laborales en Catar está claro para todos", dijo un portavoz gubernamental en un comunicado.

Precisó que las reformas incluyen un nuevo salario mínimo, la eliminación de barreras para cambiar de empleo, vigilancia más estricta al reclutamiento, mejores alojamientos y mejores condiciones de salud y seguridad.